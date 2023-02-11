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台南新建鹽行國中南科搶讀 請到三金才子盧廣仲唱校歌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市鹽行國中校舍美輪美奐吸引南科子女就讀。圖／台南市政府提供
台南市鹽行國中校舍美輪美奐吸引南科子女就讀。圖／台南市政府提供

創校第二年的台南市永康區鹽行國中，因新建的漂亮校舍又緊鄰南科，深受許多南科父母的青睞。最近民眾發現學校鐘聲跟以往不同，居然變成輕快的歌曲，經打聽才知是出生台南的三金創作歌手盧廣仲演唱，直呼好聽。

市府表示，美麗的新校舍，又有盧廣仲的校歌加持，再加上周邊道路跟公共設施逐步完善，吸引家長將子女送到鹽行國中就讀。

市政府透過徵收工程，重新做土地規畫，包含建設鹽行國中、完善周邊人行道和停車場，也積極營造休憩和滯洪功能的公園，更於永康大排兩側打造寬敞的景觀綠廊，臻善公共設施環境。

市長黃偉哲表示，感謝市府團隊合作協力，把鹽行國中建設出來，滿足南科區湧入人口對新設校園的期待，且不僅是建設校園，連同學校周邊的土地環境跟建設也一併規畫，打造台南成為宜居的城市。此外，他也感謝台南金曲、金鐘、金馬三金的創作才子盧廣仲，替學生製作好聽的校歌，讓上學有更多不同的體驗。

地政局表示，「永康新設鹽行國中暨附近地區的區段徵收工程」，是台南的優質建設，且深獲工程界的肯定。於109年奪得市政府第二屆公共工程優質獎「土木工程類組第一級特優獎」，110年接連獲得「中國工程師學會工程優良獎」以及「行政院公共工程委員會金質獎佳作」。而鹽行國中的校園主體工程，於去年也獲得111年台南市政府第四屆「公共工程優質獎」優等成績。

鹽行國中校歌歌詞「水漾水漾舊武定，水漾水漾樹蛙鳴」，描繪的就是校園周邊的市地環境。

校歌檔案

https://www.yhjh.tn.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn=22&nsn=1343

台南市鹽行國中校舍美輪美奐吸引南科子女就讀。圖／台南市政府提供
台南市鹽行國中校舍美輪美奐吸引南科子女就讀。圖／台南市政府提供
台南市鹽行國中校舍美輪美奐吸引南科子女就讀。圖／台南市政府提供
台南市鹽行國中校舍美輪美奐吸引南科子女就讀。圖／台南市政府提供

台南 南科 人行道

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