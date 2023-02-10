雲林永年高中「新聞主播英語營」成果發表會

雲林永年高中全英文的「新聞主播英語營」，10日舉行成果發表會，高一生雖是分組播報新聞，但因「每個人都要發言」，上台後，有人自信流暢，有人猛看小抄或緊張到語不成句，所幸老師、隊輔在台下用盡各種方法打氣、打pass，鼓勵同學完成任務，也讓營隊劃下完美句點。

永年高中的「新聞主播英語營」是與聯合報合辦，團隊學員要寫英文新聞稿、訓練發音，畫海報、背稿子。永年高中教務主任王昌偉在開營時，鼓勵同學愉快學習，也提醒將結營證書、成果冊上傳學習歷程檔案。

高一忠班曾峻祐以前沒上過全英文課程，更別提與外國人說話，他說在營隊與外師溝通無礙，是最大的挑戰；高一孝班李宥駒則認為，即使是熟悉的同學合作，也有意見不合的時候，這次學最多的是團隊溝通。

永年高中校長王安順說，永年學生的英文程度普通不錯，是靠著每天持續練習，他去年二度接掌永年時，即要求恢復傳統，全校學生每天早自習要聽空中英語教室、大家說英語，藉此加強聽力；並依英文程度分級上課，鼓勵學生報考全民英檢、多益等檢定。

王安順表示，為鼓勵學生參加檢定，經積極爭取下，永年已是全民英檢、多益檢定、AMC（全美中學數學分級能力測驗）的指定考場，學生在校就能考試，也算有主場優勢。