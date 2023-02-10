樹德科大台南後壁高中獲獎助 學剪黏瓷創作改造司令台

台南市後壁高中16名師生與樹德科大藝術管理與藝術經紀系12師生組成黏作伙團隊，申請「法藍瓷想像計畫」從100多隊參賽團隊脫穎而出，獲20萬獎勵金補助，組成「司令台創造營隊」、利用現在寒假以瓷片剪黏貼創作、改造單調的水泥司令台，預計今天傍晚完成。

校長黃彥鳴感謝法藍瓷想像計畫提供獎勵金，讓樹德科大師生與後壁高中師生一起完成司令台裝置藝術，共創美好。他表示，兩校不約而同爭取這項計畫，因緣際會促成雙方師生合作、爭取到獎助。

黃彥鳴說，司令台圖面創作設計，是以後壁高中高三學生競圖並修正後版本，以後壁在地意象「米蘭之鄉」稻田、稻穗與蘭花，加上富有濃濃古早味的茄芷袋，組構成司令台的改造創作藍圖，經過5天持續製作，預計今天下午5點能夠完成。