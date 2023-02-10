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手繪報營隊 畫出心中嘉義之美

教育事業部／ 文／教育事業部
有學員推畫適合情人遊玩的「嘉日一日遊」。 圖／教育事業部提供
有學員推畫適合情人遊玩的「嘉日一日遊」。 圖／教育事業部提供

你心目中的嘉義美食是什麼？對外地人來說，火雞肉飯、沙鍋魚頭是每次「回嘉」必吃、必排的美食，但對在地人來說，加上蒜泥、美乃滋的涼麵，或是不加糖水改放豆漿的阿娥豆花，才是最無可取代的思念。

由嘉義市政府與聯合報合辦「嘉義市手繪報營隊」，今天在大業國中舉行結業典禮，近三十位十至十三歲的學生分組，以手繪報的圖畫、文字方式，介紹到嘉義必玩必吃的旅遊行程，有人針對情人、親子、文青規劃的旅遊路線，如欣賞季節限定的黃花風鈴木、花磚博物館、蘭潭環潭步道，還有可以秒飛日本當網美的台日昭和18、檜意森活村，也有人推薦傲漫烘焙坊、彩虹粉粿冷燒冰等，只有在地人才知道的美食。

大業國中王昱豪在老師推薦下參加營隊，他說，雖然才上課三天，但他學會如何運用修辭的技巧，將事情描述得更詳細、生動，「我覺得作文變好了」。同校的呂宥慧則是在團隊中學習與不同類型、能力的人工作，她說，每個人都有擅長的、不擅長的地方，只要依能力分配工作，並相信隊員，就能得到好的成果。

嘉義市教育處長林立生表示，嘉義市深耕閱讀教育、重視媒體素養養成、積極跨域合作、導入資源以擴展學生視野，發展學生批判思考能力，市府促成學校與聯合報合辦閱讀媒體寫作營隊，全額補助，意在奠定本市學童素養基礎，與世界接軌。嘉義市社教科科長林淑華也讚許學員，才三天的時間就學會判讀新聞脈絡、培養閱讀理解的能力，成為厲害的新聞編輯，她希望未來能再舉辦類似的活動。

大業國中教務主任李淑旗也仔細聆聽各組的成果報告，「大家推薦的行程、美食都具有嘉義在地特色」，她認為，手繪報是能同時體會文字魅力與辦報樂趣的活動，尤其是在隊員通力合作下，一起準備內容、繪製手繪報、上台報告，更與學校「自主學習、跨域合作、自信遠航」的願景不謀合。

聯合報寫作教室講師葉依庭提醒學生，雖然時代的科技速度很快，大家現在是人手一機、一平板，但是手寫的溫度是很難被取代的，而且報紙不只有文字還圖片，報紙也不是只有一個主題，「回家多看看報紙，也許你會喜歡上報紙」。

有同學推薦「蘭潭」單人行，下午可以騎著ubike環湖，再到嘉大喝手沖咖啡。 圖／教育事業部提供
有同學推薦「蘭潭」單人行，下午可以騎著ubike環湖，再到嘉大喝手沖咖啡。 圖／教育事業部提供

嘉義 博物館 自主學習

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