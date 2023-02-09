用不同視角看校園 台南光華高中以攀樹增思維

「你用什麼角度觀看自己的校園呢？」台南市光華高中設計群寒假營隊辦理「攀樹運動」，8名專業攀樹教練讓82名攀上校園榕樹，以樹頂上的視點欣賞美麗校園。

也有攀樹教練證的多媒體設計科主任陳燕裕表示，設計群的學生在課程學習上需要長時間坐著畫圖或使用電腦編輯，長期下來學生容易造成身體僵硬、視力不良的後遺症，因此，為學生規畫3個小時的攀樹寒假營隊課程，讓學生活動活動筋骨，並且體驗從樹上的視角看校園，以增加新的構圖思維。

昨天的課程分上下午兩場，共有82名學生參加，為了搭配設計群「國際動漫班」的特色，陳燕裕與7名學生一同上場攀樹，雖然是cosplay攀樹，教練一樣遵照安全守則做好師生們防護裝備絕不馬虎。攀樹前除了清楚說明安全需知、指導攀樹技術之外，還請大成國中學生蘇宥仁親身示範，看著蘇靈活的攀樹演練，激勵了在場的大哥大姊們，大家都克服懼高症勇敢往上爬。每個人都感受到離開地面的興奮與緊張，學生許嘉婷表示，「這個活動真是太有趣了!真的很像飛起來一樣」。