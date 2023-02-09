德光中學SDGs營隊大手牽小手 輕鬆、歡樂學英語

台南市德光中學與世界互照公司走進文賢國小，從昨天起舉辦3天的英語營隊，透過遊戲、桌遊以及國際生的文化交流，讓小朋友用最輕鬆與歡樂的方式學英語，並認識外國文化，小朋友認為超有趣與好玩。

德光中學表示，昨天由就讀台加雙聯學制的9名高一學生打頭陣，用生活化的英語帶領文賢國小的小朋友玩

有趣的團康活動。內容有123木頭人、Sticky Ball Challenge、西部快槍俠、Scavenger Hunt、Hot Potato…等遊戲化課程。

今天德光的學生帶領小朋友以桌遊方式玩「SDGs特攻隊桌遊」小組對戰，並於聯合國17項永續發展目標中，聚焦於「消除貧窮」、「終止飢餓」、「促進目標實現之全球夥伴關係」，讓小朋友在此3個最重點項目作攻防。

文賢國小學生Bryant說，超很喜歡這次的營隊，學習到有趣的遊戲、生活化的英語。德光志工Corrine與Hannah同學也覺得能帶領這次活動是寶貴的經驗，不但增強自己的口語表達能力，也豐富了寒假生活。

校方表示，這3天下午都安排坦尚尼亞、印尼籍國際生帶領文化交流、美工手作、體育競賽，讓小朋友與外師近距離的互動，提升對英語文學習的興趣。