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打造首演陪伴計畫 廣藝表演藝術金創獎徵件開跑

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
廣藝表演藝術金創獎第三屆銀獎作品《雪姬來的那一夜》，2022年於國家戲劇院實驗劇場進行首演。圖／廣藝基金會提供
廣藝表演藝術金創獎第三屆銀獎作品《雪姬來的那一夜》，2022年於國家戲劇院實驗劇場進行首演。圖／廣藝基金會提供

第五屆廣藝基金會「表演藝術金創獎」徵件計畫開跑。即日起至3月20日截止收件；盼能號召表演藝術創作人才，推出各種形式的原創作品踴躍參賽，讓來自四面八方的創意想法，都有機會在舞台上全新登場、築夢踏實。

廣藝基金會自2011至2018年推出「委託創作」計畫，扶植各類表演藝術新作迄今已逾百部；2019年起更首創「表演藝術金創獎」，吸引藝文團隊與創作者踴躍投件，徵集件數屢創新高，已成國內業界一大盛事。

至今已針對5件得獎作品進行創投，完成23場正式演出，累計投入的製作資金近千萬元，包含進港浪製作的《月娘總是照著我們》、台南人劇團《指忘》、盜火劇團《幽靈晚餐》、《寶貝，射我吧》、《雪姬來的那一夜》等作品均創下佳績、好評不斷；去年金獎得主台南人劇團《Reality No-Show》，今年也將展開北中南巡演，編劇蔡柏璋睽違劇場五年後最新力作，觀眾粉絲無不引頸企盼。

為全面照顧優質作品從創生到推廣的完整過程，金創獎將分為評選、試演決選、創投推廣三階段。即日起至3月20日截止，展開首階段書面企劃徵件，並預計4月14日公告初審結果，之後進行複審面談，評選出3名進入決賽的試演作品以及2名佳作。

第二階段試演決選暨頒獎將於7月19日於廣藝廳登場，主辦單位提供10至20萬元試演資金（視作品型式、內容、規模由廣藝基金會核定），邀集業界專業人士組成的評審團隊展開評選，最後頒發出金獎、銀獎、銅獎與佳作團隊等獎項。

廣藝指出，金創獎最大特色之一，即在於「獎勵創作」與「藝企創投」，打造首演陪伴計畫，不僅支持獲得金、銀、銅獎團隊及作品正式公開首演，並在作品獲獎至正式首演期間，從藝術走向、行銷推廣、產業運作等面向，全方位給予製作團隊具體且專業的意見，協助其逐步按照計畫完成首演。 廣藝基金會執行長楊忠衡期盼，藉由金創獎為創作者搭建揮灑創意的平台，打造圓夢的通路，催生更多具備市場競爭力，值得一刷再刷的台灣原創表演藝術。

●第五屆廣藝表演藝術金創獎： https://www.qaf.org.tw/news.php?act=view&id=223

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