身高矮擠公車不便 銘傳國中「會伸縮公車拉環」得金牌

基隆市銘傳國中3位七年級學生鄭媁庭、陳晶郁、許美川，因常擠公車，因身高矮小拉拉環不便，從生活中發想，設計出「會伸縮的公車拉環」作品，獲得今年世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽「社會照顧組」國中組金牌。

IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽2月4日至5日假內湖高級工業職業學校複賽，藉由學生的創意與執行力，展現學校在創新發明上努力的成果表現，銘傳國中獲得1金4銅佳績。

獲得「社會照顧組」國中組金牌鄭媁庭、陳晶郁、許美川3位學生說，「會伸縮的公車拉環」是平每日通勤都搭乘公車上下學，但常有「擠爆」的情況，這時拉環就非常重要，但對身材矮小的七年級的他們有不小困擾。

學生說，因為握著很吃力，不握著也因車廂搖晃而有危險，所以才會靈機一動，如果可以依照每個人的身高，去做升降的拉環，一定很方便。

在老師李健次指導下，查詢相關力學原理，運用校內自造中心的資源，經過半年不斷的討論、修改和確認，成功設計出這項作品。評審委員對於學生因為生活所需而實作出的發明作品很肯定，將代表台灣參加世界大賽。

另外獲銅牌的4件作品「節能的導引地貼」、「高效能的太陽能傘」、「寵物外出食品罐」及「優雅生活智能垃圾桶」，也都是由學生從日常生活中觀察或實際遇到的困難，利用課餘構思想法，並進行不斷的嘗試與修正，將想法變為實際產物。

銘傳國中校長王淑芬說，學校發展創意發明教育，鼓勵學生動手嘗試，也因為全心投入獲得如此優異的成績，更難得的是，透過這樣的經驗，學生們都真正學會也獲得從生活中觀察問題、動手嘗試找出答案的帶得走的能力。

另外，國立基隆高級商工職業學校與私立光隆高級家事商業職業學校也同樣獲得4銀1銅的佳績。