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嘉義新港藝術高中辦「一日藝高生」營 多元課程添趣味

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
新港藝術高中昨天辦「一日藝高生」的課程與活動營隊，圖為老師汪士傑VR運動體驗。圖／新港藝術高中提供
新港藝術高中昨天辦「一日藝高生」的課程與活動營隊，圖為老師汪士傑VR運動體驗。圖／新港藝術高中提供

讓國中學生體會高中生活，嘉義縣國立新港藝術高中昨天首辦新港與民雄國中共20名學生的營隊，透過整天的課程與活動，實際感受「一日藝高生」的生活。藝高校長任以真表示，為學生高中生涯暖身，未來每年新港藝術高中都會舉辦課程體驗營隊。

任以真表示，首次辦理一日藝高生營隊，除介紹學校設備環境及STEAM雙語實驗班，也規畫紮實豐富的活動與課程，如：數學先修班、跟「BTS」學英文、數位音樂科技課、元宇宙藝術共創、社團展演及VR運動體驗，並在高三學長姐小隊輔協助下，認識學校場館空間、特色課程與多元活動。

一日藝高生營隊由新港藝術高中校內師資授課，動靜態課程兼備，包括：黎大銘老師「數學先修課程」練習配方法技巧，結合雙語認識數學專有名詞；郭斯貽老師「跟BTS學英文」藉由偶像團體影響力，搭配數位教學工具以開啟多元學習之門。

駱巧梅老師的「元宇宙藝術共創」透過創建平台，指導學生打造專屬虛擬空間；曾靜雯老師「數位音樂科技課」示範數位音樂時代下，音樂展演製作模式；汪士傑老師及蕭耀宇老師「VR運動」讓學生體驗科技與運動的跨域結合。

新港國中陳同學表示，很開心能夠來新港藝高感受截然不同的課程體驗，整日紮實課程和活動安排相當豐富多元且有趣的，尤其與熱舞社學長姐開發肢體展演潛能，是非常開心且難忘的回憶。

任以真表示，未來每年新港藝術高中都會舉辦課程體驗營隊，歡迎所有國中生踴躍參加，提前接受高中課程薰陶與探索自我，營隊課程和師資亦將輪替調整，讓學生能體驗不同面向的藝高生活。

嘉義縣新港藝術高中昨天舉辦新港與民雄國中共20名學生的「一日藝高生」的課程活動營隊，結業式開心大合照。圖／新港藝術高中提供
嘉義縣新港藝術高中昨天舉辦新港與民雄國中共20名學生的「一日藝高生」的課程活動營隊，結業式開心大合照。圖／新港藝術高中提供
新港藝術高中昨天辦「一日藝高生」的課程與活動營隊，圖為老師郭斯貽的跟BTS學英文課程。圖／新港藝術高中提供
新港藝術高中昨天辦「一日藝高生」的課程與活動營隊，圖為老師郭斯貽的跟BTS學英文課程。圖／新港藝術高中提供
新港藝術高中昨天辦「一日藝高生」的課程與活動營隊，圖為老師曾靜雯數位音樂科技課。圖／新港藝術高中提供
新港藝術高中昨天辦「一日藝高生」的課程與活動營隊，圖為老師曾靜雯數位音樂科技課。圖／新港藝術高中提供
新港藝術高中昨天辦「一日藝高生」的課程與活動營隊，圖為老師蕭耀宇與熱舞社學長姐帶領國中生做肢體律動。圖／新港藝術高中提供
新港藝術高中昨天辦「一日藝高生」的課程與活動營隊，圖為老師蕭耀宇與熱舞社學長姐帶領國中生做肢體律動。圖／新港藝術高中提供
新港藝術高中昨天辦「一日藝高生」的課程與活動營隊，圖為老師黎大銘的數學先修課程。圖／新港藝術高中提供
新港藝術高中昨天辦「一日藝高生」的課程與活動營隊，圖為老師黎大銘的數學先修課程。圖／新港藝術高中提供

英文 BTS 嘉義

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