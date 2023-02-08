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人數雪崩式下滑…前10大高中職學生數排名出爐 有私校已流失近30班

快訊／青龍獎影帝劉亞仁涉打致命「牛奶針」 接受警方調查中

近20所高中職不到百人 多元選修校車接送都有問題

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市文德女中全校不到100名學生，校方日前已提交停招計畫書給台北市教育局，目前尚未核定。記者潘才鉉／攝影
台北市文德女中全校不到100名學生，校方日前已提交停招計畫書給台北市教育局，目前尚未核定。記者潘才鉉／攝影

若撇除實驗高中、中途學校或特殊學校，據教育部最新統計，今年全國有將近20所高中職學生人數不到100人，其中包含5所待退場私校（已申請停招或停辦）。另外，台北市也有兩所私中雖鄰近捷運站，學生人數也不到百人。教育界人士分析，不到百人的學校，教學品質及財務都會發生問題，若無其他財源收入，一定逃不了被列入預警、專輔及退場學校的命運。

高中學生人數不到百人，一位不具名私立高中校長透露，有學校因位處海線、大眾交通工具班次相對少，又因學生人數太少，無法支撐起租賃校車的經費，甚至得靠師長順路載學生上、下課，老師不僅要顧教學、行政，還得充當司機，校慶活動也難舉辦。

全教總理事長侯俊良則表示，學生人數少、老師以及編制就會減少，新課綱下又要開設多元選修，不是學生選擇少，就是老師壓力大，尤其規模較小學校往往落在非山非市地區，想外找專業師資也不容易。

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴表示，學費是私校最主要的財源，不到百人的學校，學費收入短少，除非有董事會、募款或捐贈收入、附屬機構收入、資產創投收入、場租收入挹注，恐無法永續經營，不久後將面臨退場、轉型。

全國私校工會理事長尤榮輝說，辦學風評佳的都會區高中都難敵少子化衝擊，若位處偏鄉且學生數少於六百人的私校，四年後恐難以維持正常營運規模，恐會出現苗栗大成高中教職員大量離職，開學了卻排不出課的窘境，呼籲國教署及五都（台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市）教育局緊盯私中財務狀況，避免損及學生受教權。

教育部

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