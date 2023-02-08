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食農教育向下紮根 台南幼兒園響應北家扶義賣

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市歸仁區育仁幼兒園師生， 義賣小朋友種的愛心蔬菜。圖／育仁幼兒園提供
台南市歸仁區育仁幼兒園師生， 義賣小朋友種的愛心蔬菜。圖／育仁幼兒園提供

新春開運，台南市歸仁區育仁幼兒園響應北台南家扶無窮世代計畫，全校300名師生一起動員，分工合作忙著摘菜、包裝和標價，今天下午並在校門口義賣蔬菜、自製的茶樹清潔液和二手玩具，幫助弱勢孩子安心上學。

近年來因飲食習慣西化的改變，父母常擔心孩子不喜歡吃蔬菜，常吵著要買零食，對孩子健康恐造成不良影響，學校透過食農教育帶領幼兒在校園內體驗自己種蔬菜，期能培養幼兒養成對環境的尊重，建立良好的飲食習慣。

育仁幼兒園園長許惠淨說，幼兒園內種有玫瑰萵苣、珊瑚萵苣、白蘿蔔，都是老師帶領小朋友親手栽種的；從製作有機肥料、育苗到澆水灌溉都是一起參與，看著小苗變成漂亮的蔬菜，小朋友都很興奮。

許園長因緣下參與家扶的幼兒啟力計畫，接觸到許多弱勢家庭，深刻體會到弱勢孩子常因註冊費、課後照顧及費用繳納問題，未能即早接受學前教育，影響日後的發展，在獲知家扶將舉辧無窮世代義賣活動時，主動帶領師生一起響應。

小朋友看到民眾及家長，賣力大喊：「愛心義賣趕快來買哦，要幫助家扶的哥哥姊姊安心上學！」，頓時讓校園內充滿熱鬧及溫馨。

台南市歸仁區育仁幼兒園小朋友，摘自己種的蘿蔔和玫瑰萵苣整理後義賣。圖／育仁幼兒園提供
台南市歸仁區育仁幼兒園小朋友，摘自己種的蘿蔔和玫瑰萵苣整理後義賣。圖／育仁幼兒園提供

幼兒園 義賣 食農教育

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