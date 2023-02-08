消滅「福壽螺」露曙光 3高校生研發裝置終結螺卵

福壽螺是令全球頭痛的入侵種，入侵台灣更長達44年，危害水生作物，茭白筍也是其中一，國立暨大附中、中山工商師生跨校研究，運用AI人工智慧技術發明「福壽螺終結裝置」，參加「世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」摘下銀牌。

暨大附中指出，「IEYI世界青少年創客發明展」是具指標性的發明競賽，須由各國先競賽選拔出國家代表隊，再進軍國際；台灣選拔賽結果近期出爐，該校陳宥蓉、馮湘芸與中山工商孫加恩跨校合作，以「福壽螺終結裝置」在農糧技術項目摘銀。

「茭白筍嫩芽都被吃光了！」暨大附中高二生陳宥蓉說，她家種茭白筍，從小看父母因福壽螺危害田間，飽受困擾，想用藥劑防治，但無法根絕，還會造成水田二度汙染影響健康，為幫家人解決問題，與馮湘芸討論，並向老師請益著手研究。

馮湘芸表示，進一步研究發現，1顆母螺每年可產下5500至8400顆卵，孵化率高達7成，因此成為強勢入侵種，與本土螺類競爭資源，嚴重影響生態環境，但也發現，螺卵一旦掉入水中，將大幅降低其孵化率，兩人因此發想研發終結裝置。

而裝置製作涵蓋電子資訊，陳宥蓉、馮湘芸跨校與中山工商資訊科孫加恩合作，結合現今AI人工智慧技術、無人船及迷宮機器人等原理，在老師駱奕帆與楊鎮澤指導下，利用簡單的電路板、影像辨識及程式編寫成功發明「福壽螺終結裝置」。