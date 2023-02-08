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家長開學前要注意 桃園上周腸病毒就診人次增7成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市腸病毒健保門診及急診就診人次，上周（1月29日至2月4日）有126人次，較前一周增加約7成，衛生局提醒家長開學前要注意孩童健康。圖／桃園市衛生局提供
桃園市腸病毒健保門診及急診就診人次，上周（1月29日至2月4日）有126人次，較前一周增加約7成，衛生局提醒家長開學前要注意孩童健康。圖／桃園市衛生局提供

下周就要開學，但衛福部統計，桃園腸病毒健保門診及急診就診人次，上周（1月29日至2月4日）有126人次，較前一周增加53人次、約72.60%。桃園市衛生局表示，下周開學後預期腸病毒流行趨勢將上升，提醒家長留意孩童健康、落實正確洗手，學童如經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」防疫措施。

衛生局表示，腸病毒引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39度以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡，病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆。

衛生局表示，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症，若發現家中幼童出現上述症狀，應立即送往林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院或國軍桃園總醫院等重症責任醫院就醫，以掌握黃金時間治療，降低重症發生機會。

衛生局表示，學童如經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」防疫措施，並與其他嬰幼兒適度區隔，學校及幼托育機構務必針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，以500PPM漂白水進行定期消毒，以降低病毒傳播。

衛生局也已請轄內幼托機構加強校園及機構感控措施，提醒民眾及教托育機構教導家中幼兒及機構內學童確實做好個人衛生，在進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手，都要落實洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。

衛生局 腸病毒 桃園

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