快訊

堂哥遭控連環劈腿女志工、危險性行為 陳柏惟出面道歉了

民進黨中評會開鍘 邱莉莉、林志展議長選舉涉賄停權3年

竹市光華國中特色課程 師生綠島夜野外露營拚三鐵

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
光華國中校長林茂成推出綠島五天四夜的野外露營三鐵環境生態課程，由40多名師生日前在雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的三鐵課程。圖／光華國中提供
光華國中校長林茂成推出綠島五天四夜的野外露營三鐵環境生態課程，由40多名師生日前在雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的三鐵課程。圖／光華國中提供

新竹市光華國中校長林茂成10幾年前在光武國中推出法拉第單車環島課程，成功翻轉學生的生命，成為學校特色課程後，去年接光華國中校長後，也推出綠島五天四夜的野外露營三鐵環境生態課程，由40多名師生日前在雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的三鐵課程，每個學生都從探索課程中成長，直呼真是超讚的體驗。

光華國中指出，前往綠島時都是大雨交替細雨，夕陽是第一天難得的奇蹟。當對岸的台東市因熱鬧的元宵燈火通明，就彷彿有片烏雲被釘選壟罩綠島上空。學生們被分組以後就開始自己管理自己，在這樣濕冷、很常大雨的天候下練習各項技藝與學習，比如水桶造舟，在潟湖練習操作海洋平台舟，下一階段就直接滑向太平洋黑潮；有些組在環島公路上跑步、有些在雨中潮間帶觀察、有些是讓師長帶著認識綠島漁業文化與特殊魚法。

另外，參與的國中生脫離父母照顧的舒適圈，學習自己洗衣、煮飯，甚至挑戰過去不曾嘗試的三鐵活動，幾乎每個人都是一身汗臭味入眠，或是用一桶水洗澡，這些體驗讓學生們感覺像是野外求生訓練般。

林茂成說，其實孩子比父母想像中勇敢，學生們突破困境，學習解決各種問題，也學習課本外的知識，這些經驗對徐生而言，該是很難忘記的經驗，也是學習和教育重要的精神，從做中學，比口說更有力。

林茂成說，知識應該活用在生活之中，而非單一在課本裡。唯有從生活中學習，才能激發學習興趣。他希望學生能在this outing tour.親自感受到台灣自然的顏色，生態、山與海的議題。

光華國中校長林茂成推出綠島五天四夜的野外露營三鐵環境生態課程，由40多名師生日前在雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的三鐵課程。圖／光華國中提供
光華國中校長林茂成推出綠島五天四夜的野外露營三鐵環境生態課程，由40多名師生日前在雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的三鐵課程。圖／光華國中提供
光華國中校長林茂成推出綠島五天四夜的野外露營三鐵環境生態課程，由40多名師生日前在雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的三鐵課程。圖／光華國中提供
光華國中校長林茂成推出綠島五天四夜的野外露營三鐵環境生態課程，由40多名師生日前在雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的三鐵課程。圖／光華國中提供

綠島

延伸閱讀

朱立倫歡迎台東百名青年加入國民黨 「如只要錢權勢請入民進黨」

土耳其強震待援 竹市特搜隊整裝待發

竹市關埔空橋 高虹安要兌現政見：設計規畫今年完成

民眾塞紅包支持清潔隊 竹市轉贈公益專戶助弱勢

相關新聞

竹市光華國中特色課程 師生綠島夜野外露營拚三鐵

新竹市光華國中校長林茂成10幾年前在光武國中推出法拉第單車環島課程，成功翻轉學生的生命，成為學校特色課程後，去年接光華國...

「把菜吃光不挑食」競賽 學校營養師與廚師改造食材形象

為讓小朋友不喜歡吃的食材也能做出好料理，台南市教育局今天舉辦學校午餐廚藝競賽，以「醜小鴨的逆襲-食材形象改造」為主題，由...

成大附工資訊科高睿錄取中正大學資工 求學歷程不一般

成大附工資訊科學生高睿，今年參加大學特殊選才，順利錄取中正大學資訊工程系，他的求學過程很特殊，國中小都是在家自學，從小就...

熱血高中生侯其謙號召近80名同學 白水湖壽島淨灘清海廢

減少海洋廢棄物是全球關切議題，嘉義縣立永慶高中1年級學生侯其謙，為喚起大眾重視海廢，透過該校「圓夢計畫」，日前帶近80名...

配合全中運 竹縣中小學 今提早開學

配合4月22日至27日新竹縣主辦全國中等學校運動會，縣府調整全縣中小學及國小附幼開學日，都提前到今天開學，影響學生約6萬...

跨校合作「疫」不容遲 讓衛生政策更貼近學生的需求

台南市延平國中學生蔡億柔、張辰潞與建興國中學生許聿亨，參加全市獨立研究主題競賽，以「『疫』不容遲台南市國中生接種新冠疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦