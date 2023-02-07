竹市光華國中特色課程 師生綠島夜野外露營拚三鐵

新竹市光華國中校長林茂成10幾年前在光武國中推出法拉第單車環島課程，成功翻轉學生的生命，成為學校特色課程後，去年接光華國中校長後，也推出綠島五天四夜的野外露營三鐵環境生態課程，由40多名師生日前在雨中完成騎車環島、跑步、泛舟航向太平洋黑潮的三鐵課程，每個學生都從探索課程中成長，直呼真是超讚的體驗。

光華國中指出，前往綠島時都是大雨交替細雨，夕陽是第一天難得的奇蹟。當對岸的台東市因熱鬧的元宵燈火通明，就彷彿有片烏雲被釘選壟罩綠島上空。學生們被分組以後就開始自己管理自己，在這樣濕冷、很常大雨的天候下練習各項技藝與學習，比如水桶造舟，在潟湖練習操作海洋平台舟，下一階段就直接滑向太平洋黑潮；有些組在環島公路上跑步、有些在雨中潮間帶觀察、有些是讓師長帶著認識綠島漁業文化與特殊魚法。

另外，參與的國中生脫離父母照顧的舒適圈，學習自己洗衣、煮飯，甚至挑戰過去不曾嘗試的三鐵活動，幾乎每個人都是一身汗臭味入眠，或是用一桶水洗澡，這些體驗讓學生們感覺像是野外求生訓練般。

林茂成說，其實孩子比父母想像中勇敢，學生們突破困境，學習解決各種問題，也學習課本外的知識，這些經驗對徐生而言，該是很難忘記的經驗，也是學習和教育重要的精神，從做中學，比口說更有力。