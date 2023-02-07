成大附工資訊科高睿錄取中正大學資工 求學歷程不一般

成大附工資訊科學生高睿，今年參加大學特殊選才，順利錄取中正大學資訊工程系，他的求學過程很特殊，國中小都是在家自學，從小就對程式設計有興趣，為了在白天繼續探索自己喜歡的科目，選擇念夜間部的附工，未來希望朝程式設計繼續發展。

高睿是在國小六年級偶然在線上課程平台上發現一個組合積木程式課程，觸發對程式設計的探索之路；國三開始學習程式語言C++，並把積木程式可以做出來的功能轉化為程式語言，先後應用於模擬遊戲程式，如：數獨、撲克牌的自動切換，以及數學上的應用，例如判斷質數，結果卻差強人意、沒有效率，卻也促使他踏入演算法的世界，發現「二分搜」的技術極具效率，讓他思考如何增強資料搜尋的能力。

高睿說，高中會選擇成大附工就讀，是希望白天能延續自學步調，同時也藉助學校來得到更多動手實作的資源。

高睿坦言，雖然在別人眼中，現在很多程式設計的題目他都可以很快速的解決，但他也曾經落入「得分中毒」的心魔，雖然在基礎語法上迅速累積分數，但演算法知識並未相應增長，導致累積許多卡題清單無法突破。

面對挫折，高睿從不選擇輕易放棄，而是重新調整步伐，給自己空間。「當下很容易被想法框住，所以我就會先把題目放著，過幾天再回來看，當時的想法就消失了，也可能自然產生新的想法。」

同時，高睿認為提升最快的方式是善用網路社群提問、交流。他表示許多網站上有系統性的學習資源，也有國手的教學文章，從基礎到進階都能夠練習、反思程式寫作技巧，同時也能學習到提問問題的技巧，讓更多高手願意分享解法。隨著實力上升，高睿現在也會在交流網站上主動幫助網友解答，並參加南部線下的程式設計活動中擔任助教。