熱血高中生侯其謙號召近80名同學 白水湖壽島淨灘清海廢

減少海洋廢棄物是全球關切議題，嘉義縣立永慶高中1年級學生侯其謙，為喚起大眾重視海廢，透過該校「圓夢計畫」，日前帶近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘，表達對土地關愛，呼籲大眾要有環保意識及同理心，共同為守護海洋盡心力。

白水湖壽島是知名鹽田，雖名為「湖」卻不是湖，壽「島」也不是「島」，颱風來襲，海水倒灌，海面漂浮大量鹽，白茫茫一片，才有「白水湖」之稱，海岸遼闊，景色優美，國片「消失情人節」在此取景拍攝，但海灘充斥寶特瓶、拖鞋、保麗龍、漁民作業留下破魚網、釣線、水管、蚵架等海廢，美景蒙塵，破壞景觀環境。

侯其謙等人由老師柳柏任、羅翌丹隨行，搭2輛遊覽車浩浩蕩蕩，一路從永慶出發到白水湖壽島淨灘。午後1點學生們頂著日曬寒冷海風，彎腰撿拾海廢，花4個小時，共撿拾黑色大垃圾袋近20大袋，估計超過百公斤的海廢。

淨灘過程學生用錄影機、手機紀錄，淨灘結束後將影片上網，拋磚引玉，讓更多人看見海洋保育重要性與急迫性，呼籲大眾要有公德心與同理心，環境守護從生活做起。

侯其謙說，國中就關注環保問題，一直沒機會投入，這次透過圓夢計畫申請，以「潔然不同」為主題，邀集10名同樣關心環保議題同學，共同策畫淨灘活動，以行動向海洋致敬，傳達年輕人對環境關心。