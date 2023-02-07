快訊

孩子嘻戲噪音擾鄰遭控是惡鄰　隋棠一句話讓鄰居心寒提告

嘉義市驚傳情殺！女子遭60公分棍棒打死 疑行兇男子逃回桃園「又傳墜樓」

懶人包／你預購了三星Galaxy S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！

熱血高中生侯其謙號召近80名同學 白水湖壽島淨灘清海廢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供

減少海洋廢棄物是全球關切議題，嘉義縣立永慶高中1年級學生侯其謙，為喚起大眾重視海廢，透過該校「圓夢計畫」，日前帶近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘，表達對土地關愛，呼籲大眾要有環保意識及同理心，共同為守護海洋盡心力。

白水湖壽島是知名鹽田，雖名為「湖」卻不是湖，壽「島」也不是「島」，颱風來襲，海水倒灌，海面漂浮大量鹽，白茫茫一片，才有「白水湖」之稱，海岸遼闊，景色優美，國片「消失情人節」在此取景拍攝，但海灘充斥寶特瓶、拖鞋、保麗龍、漁民作業留下破魚網、釣線、水管、蚵架等海廢，美景蒙塵，破壞景觀環境。

侯其謙等人由老師柳柏任、羅翌丹隨行，搭2輛遊覽車浩浩蕩蕩，一路從永慶出發到白水湖壽島淨灘。午後1點學生們頂著日曬寒冷海風，彎腰撿拾海廢，花4個小時，共撿拾黑色大垃圾袋近20大袋，估計超過百公斤的海廢。

淨灘過程學生用錄影機、手機紀錄，淨灘結束後將影片上網，拋磚引玉，讓更多人看見海洋保育重要性與急迫性，呼籲大眾要有公德心與同理心，環境守護從生活做起。

侯其謙說，國中就關注環保問題，一直沒機會投入，這次透過圓夢計畫申請，以「潔然不同」為主題，邀集10名同樣關心環保議題同學，共同策畫淨灘活動，以行動向海洋致敬，傳達年輕人對環境關心。

「人沒有夢想，也能活著，但沒有了夢想，要拿什麼證明自己？」校長郭春松感謝參與淨灘學生，以及隨行老師犧牲假期，陪孩子做公益，為鼓勵孩子勇於築夢、追夢，訂定「永慶高中圓夢計畫」，每年10月開放學生申請，計畫經費由財團法人雨果文化教育基金會林文煌董事長贊助。

嘉義縣立永慶高中近80名學生，日前在東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，日前在東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中1年級學生侯其謙，透過該校「圓夢計畫」，日前帶近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中1年級學生侯其謙，透過該校「圓夢計畫」，日前帶近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中近80名學生，前往東石鄉白水湖壽島淨灘。圖／永慶高中提供

淨灘 夢想

延伸閱讀

大學特殊選才永慶高中4學生錄取名校傳捷報 能力天賦被看見

頭前溪河川巡守隊 盼阻污染源、恢復生命力

器官捐贈完成造福5人以上 冬山路車禍女孩遺愛人間

綠島觀光業者組淨海聯盟 13場活動清除460公斤海廢

相關新聞

配合全中運 竹縣中小學 今提早開學

配合4月22日至27日新竹縣主辦全國中等學校運動會，縣府調整全縣中小學及國小附幼開學日，都提前到今天開學，影響學生約6萬...

「我是小獸醫」技藝探索職涯 桃園中小學生好奇觀察動物血液

桃園市政府教育局鼓勵學生適性發展，東興國中與龍潭高中今天上午合辦「我是小獸醫」技藝育樂營，國中小學生認識探索獸醫照護，龍...

熱血高中生侯其謙號召近80名同學 白水湖壽島淨灘清海廢

減少海洋廢棄物是全球關切議題，嘉義縣立永慶高中1年級學生侯其謙，為喚起大眾重視海廢，透過該校「圓夢計畫」，日前帶近80名...

跨校合作「疫」不容遲 讓衛生政策更貼近學生的需求

台南市延平國中學生蔡億柔、張辰潞與建興國中學生許聿亨，參加全市獨立研究主題競賽，以「『疫』不容遲台南市國中生接種新冠疫苗...

小小㕑神活動在馬鳴國小 偏鄉學童體驗國際化烘培教育

台中大甲中央扶輪社今天邀請法籍社友到台中外埔馬鳴國小，以流利的中文和簡單的法語，教導學生們如何製作原汁原味的法國麵包，呈...

配合全中運將舉辦 新竹縣國高中及小學明天提早開學

新竹縣全縣上百所公私立高中、國中、小學及國小附幼，將在明天2月7日提早開學，影響學生約69000人，新竹縣教育局指出是為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦