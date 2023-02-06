弘光老福系學生設計「陪你到最後」繪本 探討安寧療護與DNR

家庭照顧者照顧重症患者時，常面臨是否選擇安寧療護與DNR(不施行心肺復甦術)的慌亂無助，弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系師生，為了讓大家了解生死敏感議題，以設計繪本故事「陪你到最後」，在老師帶領下和社區家庭照顧者分享及交流，獲得家庭照顧者與長照服務單位的肯定。

老福系助理教授黃玟娟表示，安寧療護與DNR議題是高齡社會必須面臨的議題，不少家庭照顧者在照顧病患時，因為醫療方式的抉擇被家人埋怨，因此，從導入問題帶著學生做專題，以繪本故事的方式談論生死，透過與家庭照顧者面對面的討論交流，讓他們知道遇到類似的境遇，能用什麼方法溝通，同步創造家庭照顧者以閱讀繪本紓壓的情境。

黃玟娟指出，學生製作的繪本名稱是「陪你到最後」，以虛擬的狐獴家族描述故事中的狐獴爸爸罹癌生病，狐獴媽媽照顧他，幾度進出醫院和加護病房的遭遇，最後遇到鱷魚醫生，討論到安寧療護與DNR的抉擇，讓狐獴一家看到放下生死糾結的曙光。

兩位製作專題的學生在老師的帶領下，第一次和家庭照顧者、長照服務單位社工們一起分享故事繪本。分享活動中有擔任照顧者30年的80歲阿嬤參加，也有照顧小孩、照顧失智長輩的家庭主婦參加，每個人分享自己的心路歷程，聆聽學生介紹繪本情節，黃玟娟也分享照顧已逝長輩的經驗，讓大家更能同理和了解安寧療護與DNR。

大四學生黃潔妮說，台灣社會已出現很多「老老照顧」的現象，不少家庭照顧者備受壓力，常有照顧悲劇產生，為了讓照顧者與被照顧者間在安寧療護與DNR的議題上有個潤滑劑，因而想到製作繪本作為溝通媒介。議題較具敏感性，事先以網路問卷調查，回收300多份，確認以影像做為媒材的接受度，參考調查分析結果，將家庭照顧者的辛酸與苦楚融入繪本內。

大四學生賴清青說，首次發表繪本，參與的家庭照顧者給他們很多回饋，也提出不少的回饋看法，當初在構思製作繪本時，打算用溫馨的故事融入嚴肅的議題，帶大家思考走到生命的終點需要什麼樣的陪伴，最後該怎選擇，並讓受照顧者知道，他不是孤單的一個人，「第一次分享專題感觸很深，也學到很多關注生命議題應照顧到的細節。」