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家長眼花崩潰！小學寒假作業要從275字「拼出唐詩」 全場放棄

聯合新聞網／ 綜合報導
寒假作業是挑字寫詩。圖擷自爆廢公社二館
寒假作業是挑字寫詩。圖擷自爆廢公社二館

學生快樂的寒假就快結束了，許多人也趕緊動筆寫寒假作業，深怕開學被老師責罵。然而，一名網友在臉書貼出朋友孩子的小學寒假作業，要從275個詩詞常用字挑出詩，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（4）日一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見，紙上的表格有密密麻麻的字，算了算總共有275個詩詞常用字，作業的最上方還清楚寫著，「挑字寫詩，字可重複，不可使用不在表格內的字」。對此，原PO崩潰地上網求助，「朋友兒子小學寒假作業，拼出唐詩，眼睛都花了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「確定不是整人作業？」、「這是什麼鬼作業啦」、「我會勸小孩放棄這份作業」、「這個作業是在訓練眼力還是中文能力？」、「如果是我收到這張，我會說作業被我家狗咬爛了⋯」、「如果我是學生，我會直接帶去學校抄同學的」、「眼睛都看花了」。

也有網友提到，「小學會教的詩並不多，利用注音去分類，再去找應該會快一點」、「先把課本有教的唐詩寫出來，再來找字可能比較輕鬆」、「找字遊戲很好玩！答案全印出來了，只是要花時間找出來而已，一來複習唐詩、二來培養孩子耐心專注力、三增加孩子的自信心、四可增進親子時間」。

寒假 小學 爆廢公社 兒子

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