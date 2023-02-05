身材瘦小是個悶葫蘆 他被同學拉去撞牆、被勒脖子、被壓在地上騎

每個學生雖然只是學校的百分之零點一，但他們都是家裡的百分之一百。凌晨一點，修剪影片，lag。凌晨二點，找背景音樂。凌晨三點，影片輸出，當機…… 晚上八點多開始，我便一直坐在筆電前奮戰，目標是製作一支七、八分鐘的影片。

可笑的是，我過去完全沒有剪輯影片的經驗，一邊摸索一邊做，弄清軟體介面上的功能後，剛開始還覺得不難，不久就開始卡機，接著狂當…… 母親那幾天恰好北上和我同住，半夜起來多次問：「在忙什麼？怎麼還不睡覺？」

這個故事有點長。故事的主角是成成。成成的媽媽在旅行社工作，是個傑出的日本線導遊，許多企業員工旅遊常指名要她帶團。因為自己獨力撫育孩子，每回出國，孩子就託給好朋友照顧。

有天她又急又氣的來找我，說：「我覺得很愧疚，長期以來，孩子發生事情時，我都不在身旁，他沒有對象可說；等我回到家，事情過去了好幾天，孩子也不想再提了。」

他被同學拉去撞牆

媽媽說的「事情」，是不久前全班整隊去音樂教室的路上，成成被幾位同學拉去撞牆。媽媽從其他同學口中得知此事，一一盤問，才知道事情還不只一樁。 被勒脖子、被壓在地上騎、被取難聽的綽號，都讓媽媽心痛不已。 成成的媽媽說：「我更難過的是，這個孩子一點也不像我，不懂得向老師反映，不懂得抬頭挺胸阻止同學惡搞。」 成成身材瘦小，是個不折不扣的悶葫蘆；和他聊十句，他大多點個頭或答個「嗯」。

他很渴望友誼，但不太懂如何交朋友，常常因為方式不對被同學拒絕。我聽著眼前這位媽媽的陳述，聽到了她的自責與焦慮。媽媽的工作不能完全放下，只能在排行程時儘量配合孩子的時間；孩子各種表現找不到亮點，不知道如何激勵他。不過因為這件事，我和成成的媽媽結為好友，常常互相分享教養子女的點點滴滴。

沒有寒假作業的寒假

那年寒假，我們不規定寒假作業，鼓勵全校學生自己設定寒假想完成的目標，擬定可行的計畫，並付諸行動。開學後，各班老師會請同學分享寒假的「自主學習」成果。媽媽說，成成想挑戰進階的機器人製作，他平時就在上這樣的課程，寒假期間想進一步運用程式，自己動手從組裝到控制機器人。

（本文出自《每個孩子都是全部，不是之一》） 目標明確，最重要的是這是孩子自己想學的，這已經符合自主學習的第一步。 由於開學後要在課堂上分享成果，我建議媽媽幫成成照相、錄影，開學後就有成果可向同學報告。 寒假即將結束。成成媽媽傳給我一些照片和影片。他利用同一套零件，組裝了三個遙控機器人，有時在桌上組，有時在床上、在沙發、在地上，眼神非常專注；成品也非常有趣，有的還可搖控它發射彈珠。

開學典禮介紹他的機器人

我看著看著，突然產生一個念頭：如果把這些素材剪輯成一支有脈絡的影片，開學典禮時播放給全校師生看，做為我們首次實施寒假作業自主學習的範例，不但可以建立大家對自主學習的信心，也能幫助成成有良好的自我認同。

對眾人、對個人都有幫助的事，何樂而不為！於是我請成成媽媽充當主持人，在鏡頭前訪問孩子：1.為什麼把製作機器人模型當做今年的寒假作業？ 2.舉其中一組模型為例，完成這組模型，要花多少時間？ 3.過程中遇到哪些困難？你是怎麼解決的？ 4.製作機器人模型的過程中，你學到了什麼？

開學前一天，素材都有了。我準備要大顯身手，把剪輯影片的初體驗獻給成成 但我太高估自己製作影片的能力了，弄了四、五個小時還沒搞定。到了影片輸出時更慘，我在螢幕前看那龜速般的匯出，常常等到打瞌睡，驚醒後又發現沒成功，來來回回不知花了多少時間。母親聽我說這段長長的「緣起」後，也不再催我上床休息。不久，東方既白，影片也弄好了，雖然不專業，但也可以上檯面了。

同學看他眼神不一樣了

母親是我的第一個觀眾，她看得津津有味，直說：「這囝仔真正讚。」又對我說：「你嘛真正讚。」 開學典禮上播放的影片，果然「豔驚四座」，不是我的影片好，而是成成投入做一件事時的畫面太動人，再加上機器人對小學生本來就有吸引力，特別是成成說了這一段話：「臺南發生大地震，從新聞報導上看到那些搜救犬都受傷了，我在思考有沒有可能利用機器人救災……」 有行，又有思，真是再棒也不過了。

很快的，這支影片在成成身上起了化學作用。 班上同學看他的眼神開始不一樣，會圍著他問有關機器人的事；不認識的導護老師在路隊中看到成成，對他豎大拇指，說：「機器人小子！」連足球隊的教練也公開稱讚他：「聽說你很會組機器人模型哩！」 不善言辭的成成，內心是喜悅的。他的心智逐漸堅強，升上高年級以後，各項學習愈來愈純熟，也開始在意自己的表現。

幾年過去，每隔一段時間我會見到他，大方、自信、侃侃而談，完全不是當年那個羞怯的悶葫蘆了。 母親曾問我：「全校學生那麼多，這樣怎麼忙得完？」 我本來想回答：「每個學生雖然只是學校的百分之零點一，但他們都是家裡的百分之一百。」後來只是笑笑的說：「袂啦！」

（本文出自《每個孩子都是全部，不是之一》，作者：林玫伶）