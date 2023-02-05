女孩爸爸入獄、媽媽不知去向 同學趁她午睡時剪掉她一小截頭髮

有位教育界的教授曾說：「不用多，每位老師每年救一個學生就好。」 這句話看似容易，實際上並不簡單。 但，我一直努力著。 輔導室接到老師一則通報：某班有個女孩長期遭同學排擠，這天，班上同學趁女孩午睡時剪掉她一小撮頭髮。

這個女孩我認得。 她的指甲縫黑黑的，長了也不剪。衣服總是髒兮兮的，長袖運動服的袖口線頭都鬆掉了，袖子的手肘部位又黑又油，可能是常常用來擦嘴沾染的汙垢。她的頭髮很久才洗一次，一團一團黏在一起，原本該是一頭細柔的髮絲，反而有如一坨油麵條。因為衛生習慣差，身上老是有一股異味，同學都不喜歡親近她。

爸爸入獄了、媽媽離家、阿公也愛玩

老師多次提醒女孩和家長要注意整潔問題，也多次提供二手制服讓女孩更換。但女孩的爸爸入獄了，媽媽不知去向，目前和阿公住在一起；但阿公體力健壯，愛「飄撇」，每天給女孩一點餐費後，自己跑到外面遊蕩。換言之，女孩的家庭幾乎沒有功能。

老師還發現，女孩月事期間好幾天才換一片衛生棉。雖然家庭有低收入戶補助，但孩子成長過程文化刺激微弱，既沒有家長照顧，也沒有來自母親的稱職教導，家庭對她而言，僅僅維持了最低的「溫飽」生理需求。

這個落差造成的人際問題，到了高年級愈來愈顯著。

作業簿被她碰過 同學嫌髒

班上同學剛開始刻意和她保持距離，漸漸的，出現有些誇張的舉止。例如，組長收作業時會故意用拇指和食指拎起女孩簿本一角，一副嫌髒的樣子；發還作業時，也會戲謔的特別強調哪些簿本有和女孩作業碰觸過，往往引起其他同學一陣嫌惡；凡是女孩碰過的物品，調皮的男生會拿來沾惹他人，變成一種充滿惡意的遊戲。

女孩幾乎被孤立，很明顯的，這是關係霸凌。導師多次制止班上這股歪風，有時暫停了好一陣子，不久又死灰復燃。然而，女孩也渴望交朋友，不管同學怎麼捉弄，她總是呵呵的傻笑，不還嘴也不生氣。

午休時她頭髮被偷剪掉

這次是起嚴重事件。午休時，有個同學溜到女孩背後，用剪刀剪了女孩一小截頭髮，準備拿這截頭髮作弄其他同學。女孩醒來知道了，也只是撥一撥頭髮，依舊傻傻的笑著。

（本文出自《每個孩子都是全部，不是之一》） 「該怎麼徹底解決？」輔導老師、導師和我傷透腦筋。 惡作劇的同學要受懲罰，班級學生也要進行輔導；不過女孩的問題也得從根本處理，讓她學會照顧自己、保護自己，才能建立自信，與其他同學平等的相處。

女孩沒有媽媽，我們一起當她的媽媽吧！

我們找了幾位志工媽媽幫忙，利用學校生活教室的衛浴設備，要女孩每天上學第一件事，就是去生活教室洗澡、洗髮。志工媽媽教導她怎麼整理頭髮、怎麼洗衣服、怎麼修剪指甲、生理期怎麼照顧…… 「媽媽們」的「整潔策略」，似乎解開了女孩人際互動的死結，加上導師對全班恩威並濟，事態終於有了明顯改善。

她二週內偷三次

另一個女孩，短短二週內就偷竊了三次。前兩次是偷同學的零錢包和文具，第三次是偷家裡的錢，學校一直到家長跑來學校查問才知曉，並將三次事件兜在一起。這個女孩是住在寄養家庭的孩子，寄養爸媽表示，他們收養了三、四個孩子，不知道這個女孩為什麼有偷竊的「習慣」。

用「習慣」來形容，表示這行為已經發生多次。爸媽說，女孩每次拿一張紙鈔，或一百、或五百，或一千，錢藏得很好，有時藏在鞋底，有時藏在床板下，還有一次藏在馬桶水箱裡，他們後來才發現錢被偷了。

與爸媽溝通的過程中，得知他們是寄養家庭的支持者、行動者，撫養過二十幾個孩子，每個孩子的原生家庭都有一大串故事。這個女孩轉換過兩次寄養家庭，到現在已經是第三個，如今接連發生偷竊行為，爸媽想和學校合作，看看如何輔導她。

我們查清楚偷竊事件的來龍去脈，也讓女孩面對自己的錯誤，物歸原主之外，還要進行為期二週的勞動服務；輔導老師同時也展開諮商輔導，不知道要觸碰到多深才能幫助女孩導正行為。

有付出才有收獲 校長讓她顧盆栽

除了這些，我們還能做點什麼？ 我找了一個手掌大小的可愛小豬陶瓷撲滿。我指著校長室大大小小六、七個盆栽，對女孩說：「勞動服務過後，可以幫校長照顧這些盆栽嗎？這是額外的工作，每天要澆水，拔除枯黃的葉子。如果你願意，每完成一次，校長會付給你十元。」 接著我拿出撲滿，又說：「不過，薪水先存在這裡，等小豬裝滿你賺來的錢，我就會將整個撲滿交給你。」

女孩靜靜看著我手上的撲滿，輕輕點了頭。 我請她用麥克筆在小豬肚子簽上自己的名字，表示這個撲滿從此屬於她。 「今天就開始工作好嗎？」我帶著女孩教她怎麼澆水、怎麼整理，不一會兒就完成了。「自己把錢投進去。」我給她一個十元硬幣。「叩」的一聲，是硬幣和陶瓷撞擊的聲音。

我拿起撲滿，搖一搖，笑著說：「這是你的薪水。明天記得來喔！」 撲滿最終沒有存滿。 事件後大約三週，女孩要回原生家庭了，學區不屬於我們這裡。辦轉學手續前，我將撲滿交給她，女孩還是靜靜的，不過握著撲滿的手，緊緊的。 有位教育界的教授曾說：「不用多，每位老師每年救一個學生就好。」 這句話看似容易，實際上並不簡單。 在我多年的教育生涯中，我還不敢自信的說：「我每年救了一個學生！」 但，我一直努力著。

（本文出自《每個孩子都是全部，不是之一》，作者：林玫伶）