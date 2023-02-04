快訊

陸間諜氣球飄美上空…因「這條約」影響 打下中方氣球恐不可行

陸間諜氣球遭擊落？推特影片被瘋傳 五角大廈回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史博館南海辦公室今揭牌 預計年底重新開館

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部長史哲（右）及史博館長梁永斐（左）上午出席史博館南海辦公室揭牌。記者曾原信／攝影
文化部長史哲（右）及史博館長梁永斐（左）上午出席史博館南海辦公室揭牌。記者曾原信／攝影

國立歷史博物館自2018年啟動館舍修整計畫閉館至今，近日遷入的南海行政辦公室今舉辦揭牌儀式，史博館也預計於今年底重新開館。新任文化部長史哲出席見證，並強調「壯大台灣文化內容」絕對不是只指特定族群，應是脈絡化台灣一切的歷史過程，期許史博館作為北部唯一的歷史博物館，將路走得更寬廣，扮演台灣及大台北地區重要關鍵歷史博物館的角色。

史博館指出，史博館為政府來台設立的第一間公共博物館，邁入輝煌的第68個年頭，為提供更優質、專業的藝文服務，史博館規畫「升級發展計畫」，閉館整建過程，克服了各種困難與大環境限制，讓史博館的整建工程順利進入第二期工程。

史博館館長梁永斐說，他期許史博館團隊以「好心情、好工作、好團隊」的三好精神，秉持「連結、參與、創新、共融、永續」的五大核心價值，達成「硬軟並重，積極推進」、「盤點整合，擴深藝史」、「公共參與，策略聯盟」、「多元跨域，無牆博館」、「全民資產，藝術經濟」的五大開館目標，而史博館主館舍的修復工程再利用計畫過程歷經轉折，今年同仁終於有家，史博館也預計年底重新開館。

史哲表示，史博館的修復再利用工程可說是文化部所屬館所有史以來最大規模的基礎建設，感謝前兩任部長爭取公建計畫、史博館同仁的努力，他笑稱自己是「坐享其成」，但文化行政工作本來就是一棒接一棒，他會將完成各項延續性工作。

史哲說，外界常分不清楚台史博和史博館，但台史博位於台南，北部唯一的史博館就是國立歷史博物館，而史博館作為國民政府遷台後第一所公立博物館，周遭有植物園、布政使司衙門等，見證1949年以來台灣人文薈萃、多元發展的歷史。

他說，「壯大台灣文化內容」絕對不是只指特定族群，而應該是台灣一切的歷史過程，脈絡化是一切最重要的，期許史博館作為北部唯一的歷史博物館，不要妄自菲薄，要將路走得更寬廣，扮演台灣及大台北地區重要關鍵歷史博物館的角色。

史博館 博物館 史哲

延伸閱讀

影／史博館南海辦公室揭牌 史哲：一棒接一棒

2023台北國際書展／文化部長史哲逛書展 書單大公開

文化部長史哲：我是剛上通路的書 別看到封面就決定好壞

高市藍營議員指史哲入閣「最開心的人是陳其邁」 綠議長：說法不厚道

相關新聞

史博館南海辦公室今揭牌 預計年底重新開館

國立歷史博物館自2018年啟動館舍修整計畫閉館至今，近日遷入的南海行政辦公室今舉辦揭牌儀式，史博館也預計於今年底重新開館...

苗縣國中小全英授課 78校先開辦

苗栗縣的國中小學今年起將有78校的英語課程在開學後率先實施「全英授課」，數量超過全縣學校總數一半，未來並將每年增加15校...

留住偏鄉教師鞏固教育資源 屏東縣來義高中教師宿舍全新落成

屏東縣府為降低偏鄉教師流動頻率、提升教學品質，耗時2年多整修來義鄉教師宿舍，今舉辦落成典禮，嶄新的建物外觀結合原民文化、...

苗栗縣國中小學實施全英授課 第一批逾半數學校辦理

苗栗縣的國中小學今年起將有78校的英語課程在開學後率先實施「全英授課」，數量超過全縣學校總數一半，未來並將每年增加15校...

大學特殊選才永慶高中4學生錄取名校傳捷報 能力天賦被看見

大學入學管道多元，112學年大學特殊選才過年前陸續放榜，嘉義縣立永慶高中捷報頻傳，3男1女共4位學生上榜理想校系：吳冠穎...

台灣鳥版畫第一人 劉克襄、向陽緬懷繪本作家何華仁

台灣鳥版畫第一人、繪本作家何華仁以「鳥」為題出了3大冊版畫，好友作家劉克襄、詩人向陽今在台北國際書展細說何華仁生前事蹟與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。