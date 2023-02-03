陳福海肯定辦學績效 金門柏村國小盼擴充校地

金門縣長陳福海今天視察金湖鎮柏村國小，關心行政大樓興建進度及校務現況，肯定學校近年學生人數增加，顯示辦學績效，校方提出校地擴充問題，陳福海指示由教育處列管協處。

創校超過一甲子的柏村國小是地區知名的「將軍學校」之一，位處金門料羅灣旁。縣府發布新聞稿表示，近年來隨著外地人口的移入，以及校方辦學獲得肯定，學生人數逐年成長，學子的上課環境與老師的教學場域也成為縣府重視的課題。

為此，陳福海在農曆春節後的首週即安排到柏村國小視察。雖然適逢寒假期間，學生仍在放假中，不過，陳福海期許校方能透過寒暑假來體檢盤整校務資源；對於正在進行中的校門口改建工程、行政大樓改建兩項工程，陳福海要求有關工程進度的掌握，以及工程安全的周延，校方必須特別重視。

陳福海表示，工程拖延會影響到校舍整體運用的規劃，而成長階段的小朋友最喜歡戶外活動，因此施工中的校舍安全措施，格外重要。

由於料羅社區周邊新建住宅近年來日益增加，年前一間超商也進駐柏村國小旁社區，整體新興社區範疇逐漸發展成型。對此，柏村國小校長許雪芳提到，近年來學生人數逐漸成長，目前校園的確面臨教學場域空間吃緊問題，需要縣府協助盤整校園旁的公有地，希望未來有機會納入學校整體發展使用。陳福海指示由教育處列管協處。

結束訪視前，陳福海與校方相約，開學後將到柏村小朋友一同用餐，並期盼與校方共同將校園軟硬體資源，推動得更完善。