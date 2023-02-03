大學特殊選才永慶高中4學生錄取名校傳捷報 能力天賦被看見

大學入學管道多元，112學年大學特殊選才過年前陸續放榜，嘉義縣立永慶高中捷報頻傳，3男1女共4位學生上榜理想校系：吳冠穎錄取中正大學紫荊不分系、林家妤錄取中正大學運動競技系、呂偉政錄取高雄師範大學數學系，曾崇御錄取中山醫學大學生物醫學科學學系。

特殊選才由各大學依所需人才，透過書面審查及面試，延攬具特殊成就專才，讓學生進入理想校系，今年永慶特殊選才突破以往紀錄，校長郭春松說，特殊選才目的發掘特殊、優秀學生，上榜孩子都有特殊「偏才」或「專才」，經特殊選才管道升學，孩子能力被看見，天賦得到發光機會。

吳冠穎強項「創作發想」，他在STEM競賽表現亮眼，分別以「拼圖式家具制震器」和「綠能淨化系統」參加IEYI世界青少年發明展競賽榮獲佳，兩項申請新型專利，受老師廖崇志、江長民鼓勵引導，讓害羞內向的他，發掘潛能，發揚的長才。他說，紫荊不分系強調跨領域，進入大學將朝機械工程發展，因應時代變遷，設計、發明更多有利於解決人類社會與環境問題的工具。

林家妤從小受哥哥影響，接觸跆拳道，學習格鬥高超技巧，跆拳道激起奮發精神，學到秩序感、紀律、勇氣、自信與謙遜，進入大學，將以世大運奪牌為目標。

呂偉政喜歡挑戰高難度數學題，小時候看爺爺快速撥算盤感覺很酷，引發他對珠心算興趣，開啟對數學喜愛，他說，享受解題成就感，疫情停課在家，不斷透過網路線上課程，加強解題能力，完成澳洲雪梨大學線上課程，取得數學學分證書，曾獲得WMI世界數學邀請賽台灣區選拔賽銀牌、全國奧林匹克數學團體競賽個人賽優異獎等，受老師詹淵智影響，未來想成為數學「鮮」師，用有趣的方法教學生。