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台灣鳥版畫第一人 劉克襄、向陽緬懷繪本作家何華仁

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
作家劉克襄（右二）與詩人向陽（右一）今在台北國際書展細說好友何華仁生前事蹟與作品，盛讚何華仁能用版畫細膩刻劃台灣的鷹、隼、鴞等鳥類，配合24節氣與在地風情刻畫出栩栩如生的版畫藝術。記者潘俊宏／攝影
作家劉克襄（右二）與詩人向陽（右一）今在台北國際書展細說好友何華仁生前事蹟與作品，盛讚何華仁能用版畫細膩刻劃台灣的鷹、隼、鴞等鳥類，配合24節氣與在地風情刻畫出栩栩如生的版畫藝術。記者潘俊宏／攝影

台灣鳥版畫第一人、繪本作家何華仁以「鳥」為題出了3大冊版畫，好友作家劉克襄、詩人向陽今在台北國際書展細說何華仁生前事蹟與作品，盛讚何華仁能用版畫細膩刻劃台灣的鷹、隼、鴞等鳥類，配合24節氣與在地風情刻畫出栩栩如生的版畫藝術。

劉克襄表示，初期何華仁與他經常一起相偕到近郊賞鳥，起初對鳥類並不熟悉，直到在高雄六龜工作，開啟他觀察鳥類之路，甚至是死掉的昆蟲、鳥類，何華仁一碰觸到都有特殊的感覺，在山裡面不斷做生態調查報告，回到台北後已非昔日的何華仁，把六龜學習到如何觀察、接觸生態能力，轉移到他的版畫創作。

向陽表示，鳥的題材一直都是何華仁藝術創作的泉源，是百分之百的鳥人，他長年且細膩觀察台灣鷹禽鳥類，無論是棲息海邊岩壁、翱翔天地間的鳥類，及依24節氣變化、與當令植物為伍的小貓頭鷹，一度與劉克襄一起用「鳥」藝術與文學創作，內容兼具寫實與人文。

作家劉克襄（左）與詩人向陽（右）今在台北國際書展細說好友何華仁生前事蹟與作品，盛讚何華仁能用版畫細膩刻劃台灣的鷹、隼、鴞等鳥類，配合24節氣與在地風情刻畫出栩栩如生的版畫藝術。記者潘俊宏／攝影
作家劉克襄（左）與詩人向陽（右）今在台北國際書展細說好友何華仁生前事蹟與作品，盛讚何華仁能用版畫細膩刻劃台灣的鷹、隼、鴞等鳥類，配合24節氣與在地風情刻畫出栩栩如生的版畫藝術。記者潘俊宏／攝影
作家劉克襄（右二）與詩人向陽（右一）今在台北國際書展細說好友何華仁生前事蹟與作品，盛讚何華仁能用版畫細膩刻劃台灣的鷹、隼、鴞等鳥類，配合24節氣與在地風情刻畫出栩栩如生的版畫藝術。記者潘俊宏／攝影
作家劉克襄（右二）與詩人向陽（右一）今在台北國際書展細說好友何華仁生前事蹟與作品，盛讚何華仁能用版畫細膩刻劃台灣的鷹、隼、鴞等鳥類，配合24節氣與在地風情刻畫出栩栩如生的版畫藝術。記者潘俊宏／攝影

劉克襄 節氣 六龜

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