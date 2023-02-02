台灣鳥版畫第一人 劉克襄、向陽緬懷繪本作家何華仁

台灣鳥版畫第一人、繪本作家何華仁以「鳥」為題出了3大冊版畫，好友作家劉克襄、詩人向陽今在台北國際書展細說何華仁生前事蹟與作品，盛讚何華仁能用版畫細膩刻劃台灣的鷹、隼、鴞等鳥類，配合24節氣與在地風情刻畫出栩栩如生的版畫藝術。

劉克襄表示，初期何華仁與他經常一起相偕到近郊賞鳥，起初對鳥類並不熟悉，直到在高雄六龜工作，開啟他觀察鳥類之路，甚至是死掉的昆蟲、鳥類，何華仁一碰觸到都有特殊的感覺，在山裡面不斷做生態調查報告，回到台北後已非昔日的何華仁，把六龜學習到如何觀察、接觸生態能力，轉移到他的版畫創作。