學界研究台灣海木耳固碳率高 有助抗暖化碳權收益看俏

中山大學海洋科學院院長洪慶章團隊，測試發現台灣海木耳固碳率每年每公頃可達30噸，是台北大安森林公園的2倍。團隊成功全年於戶外大體積養殖海木耳，此技術若能實現大規模海上養殖，可成為台灣推動淨零減碳重要策略之一。成果獲國際期刊《Science of the Total Environment》刊登。

「藍碳」包含海草、紅樹林與海藻等儲存在沿近海域中的碳。洪慶章指出，台灣海岸帶總長1400公里，假設於周圍100公尺大批種植海草或紅樹林，種植面積也僅140平方公里，固碳能力有限。相較之下，台灣管轄的海洋疆域有18萬平方公里，若大量養殖適合台灣海域的海藻來固碳，潛力可期。

研究團隊測試原產於小琉球的紅藻「海木耳」的捕碳效率，發現海木耳固碳率名列前茅，為30噸（CO2/公頃/年），是大安森林（15噸/公頃/年）的兩倍以上，若添加營養鹽更可高達50噸。

洪慶章指出，海木耳就像多數大型藻類，偏好25度以下低溫海水，台灣海域4月底至9月初海溫過高，不利海木耳發揮固碳功能。團隊透過太陽能綠電供應電能設置冷卻系統，經由冷氣傳導至冷凝棒，克服高水溫瓶頸，使海木耳在炎熱的夏天可持續生長並固碳。

團隊也仿照魚菜共生理念，將海藻與魚蝦同室養殖，欲利用充滿魚蝦排泄物的養殖廢水提供海木耳成長養分，卻發現培養池濁度過高，引來大量懸浮顆粒和小型藻類附著，無法進行光合作用，導致海木耳逐漸退色，最終死亡。團隊改採分池飼養，藉由過濾系統抽取魚蝦養殖廢水，注入海藻養殖池作為添加營養鹽，不只緩解魚蝦排泄物造成的優養化問題，也成功提升海木耳固碳率。

洪慶章表示，海藻市價每公斤約200至300元，經濟價值高，過去台灣水試所和漁民成功養殖海木耳和海洋龍鬚菜、海葡萄、紅翎藻等大型海藻，但多作為食品、健康飲料、化妝品及飼料，大體積固碳的研究甚少；或多以小型缸養殖，鮮有研究單位運用大體積種植驗證海藻固碳率。

中山大學成功以數個6噸至17噸的大體積海水養植，每周可採集約50至80公斤的海木耳，不僅可投入市場成為消費者美食、產品原料，賣相不佳的海木耳也具備顯著的固碳能力，可投入海洋減碳，力抗全球暖化。