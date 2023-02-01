綠騎士壯遊環島 雙溪高中30名師生騎單車近千里挑戰自我

新北市立雙溪高中「雙溪綠騎壯遊台灣」單車環島隊，今天(1)日在校長葉俊士帶領下，展開為期十天、里程數近千公里的旅行，共三十位師生挑戰自我極限，一行人預計十天的時間以逆時針沿著西部往南再北上花東繞行台灣一圈，開學前兩天順利返回學校。

雙溪高中單車環島已經成為一項令學生期待的傳統，而十天九夜的單車環島中，為了減少經費，儘量安排入住於各大廟宇的香客大樓或是青年旅館，其中一夜特別感謝玄奘大學免費提供宿舍，在途徑新竹時有個落腳處能夠讓學生與隨行老師養精蓄銳好好休息，也讓旅程省下不少費用。

校長葉俊士表示，單車環島的進行是一項非常大的工程，不管是行前的各項規劃與經費籌措都非常不簡單，但是透過活動培養學生的自信心及建立高中學長擔任國中部學弟安全、生活照護的素養卻有相當成效。

學生們除了利用課餘時間進行體力、耐力及單車維修、故障排除等訓練之外，也自己動手製作鳳梨酥進行義賣自籌環島經費，讓學生們理解天助、人助之外，他們也有能夠自助的能力。也感謝許多孩子們的貴人協助，例如位於瑞芳工業區的和光企業每年固定購買百盒鳳梨酥當作員工年節禮盒、久維企業黃董事長允諾學校，只要孩子們願意騎，公司每年都會提供一定的贊助款項。

雙溪高中家長會榮譽會長林惠玉說，去年因為疫情停辦一屆，許多學生及家長都非常期待今年可以續辦，他期待學生可以憑藉自己的努力，與同學們互相扶持，在團體活動中學會建立良好關係、培養人際溝通與情緒管理。而路途中的風雨，都會成為滋養孩子們心靈的養分。在未來遇到困境時，擁有面對與解決的能力，順利逆風飛翔。