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不老攝影家陳維滄新書出版所得 全數回饋母校助清寒生

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
85歲的不老攝影家陳維滄熱愛壯遊，全球極地都有他的足跡。圖／東海大學提供
85歲的不老攝影家陳維滄熱愛壯遊，全球極地都有他的足跡。圖／東海大學提供

85歲的不老攝影家陳維滄，曾經以時報出版「看見真實的北極」，躍居博客來熱門暢銷書排行榜，這次他委託東海大學圖書館出版的新書「旅行中看見真善美：探索人文國度 走訪聖堂險地」，還躍上台北國際書展的聯經出版社熱門櫃位。陳維滄表示，他希望大家喜歡他的書，這次出版的所有所得，將全數回饋母校東海大學，作為優秀清寒生獎學金。

陳維滄不僅拍攝的作品令人感到驚奇，他的生命也時刻活得精采。東海大學經濟系畢業的他，曾在兄弟棒球隊擔任過內野手，30歲創業專營大理石藝品，後成立「谷威」公司，與全美第一品牌BOYDS合作設計代工泰迪熊，後來他更將幾米的作品文創商品化，每年創造近新台幣10億元的營銷金額，不到50歲就財富自由，也展開旅遊攝影人生。

陳維滄30年來著有「飛鴻雪泥」、「夢想南極」、「綜橫極地」、「那些極境教我的事」、「中山傳奇」、「魅力非洲」等書，去年更將他的新書「旅行中看見真善美：探索人文國度 走訪聖堂險地」推上國際書展；這本書涵蓋他走訪尼泊爾喜馬拉雅山的高峰雪地、衣索比亞的火山、鹽湖、窪地，希臘的邁泰奧拉修道院、以色列的死海、土耳其的岩石群落等地，以及最令他印象深刻的中國大陸痲瘋村。

陳維滄說，他偏好深度旅遊，這本書是將他30年遍及寰宇的攝影旅遊足跡集結成「人生壯遊」作品。他認為壯遊是胸懷壯志的遊歷，旅遊時間更長，挑戰性更高，人文社會互動更深，沒有高度意志是無法執行。

這本書委託東海大學圖書館出版的攝影遊記，涵蓋探險、節慶、人文、夢幻、佛國、生態、公益之旅等主題，可說是他過去30年來的生命縮影，內容相當精彩。他更將兩度探望痲風村，從患者視角出發，將他們的生活展現在世人眼前。

東海大學校長張國恩(右)佩服東海傑出校友陳維滄的壯遊精神。圖／東海大學提供
東海大學校長張國恩(右)佩服東海傑出校友陳維滄的壯遊精神。圖／東海大學提供

東海大學 圖書館

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