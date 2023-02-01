傻眼！三角錐倒扣校園籃網 惡作劇青少年罰勞動服務
高雄市小港國中校園球場對外開放，近日發生有青少年把交通三角錐當籃球投籃，橘色三角椎就掛在籃網上，柱子上的防撞泡棉也被割破。校方表示，調閱影帶是幾名校友惡作劇，學生已認錯，並要他們回校勞動服務。
「譴責破壞行為！籃球、三角錐，傻傻分不清楚！」小港國中社群Po出這樣的破壞行為，提醒大家：愛護港中我們的家！可以好好打球嗎？還想繼續來打球嗎？感謝允文允武師生見義勇為，主動移除籃框上的三角錐。
校方表示，因為校園對外開放，民眾會來學校運動，看到「三角錐掛在籃球網上」的畫面，大家都很傻眼。經查是幾名畢業校友的惡作劇，為了避免「破窗效應」，有更多的設備還到不當使用和破壞，所以今天有找到當事人，提醒他們這是不對的行為，並要求必須回校勞動服務。這幾名校友也認錯，會到學校勞動服務清潔校園。
校方說，這也是教育的過程，並在校園貼上「歡迎運動、禁止破壞公物」的告示。
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