快訊

《灌籃高手》襲捲全台票房 井上雄彥用這些方法再次塑造經典

台南冰品名店3月起改週休5日 忠實粉絲淚崩：更排不到了！

護海公投選前卡關、選後急定調 內政部技術性封殺

傻眼！三角錐倒扣校園籃網 惡作劇青少年罰勞動服務

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
青少年惡作劇將交通三角錐當球投入籃網。翻攝自小港國中社群臉書
青少年惡作劇將交通三角錐當球投入籃網。翻攝自小港國中社群臉書

高雄市小港國中校園球場對外開放，近日發生有青少年把交通三角錐當籃球投籃，橘色三角椎就掛在籃網上，柱子上的防撞泡棉也被割破。校方表示，調閱影帶是幾名校友惡作劇，學生已認錯，並要他們回校勞動服務。

「譴責破壞行為！籃球、三角錐，傻傻分不清楚！」小港國中社群Po出這樣的破壞行為，提醒大家：愛護港中我們的家！可以好好打球嗎？還想繼續來打球嗎？感謝允文允武師生見義勇為，主動移除籃框上的三角錐。

校方表示，因為校園對外開放，民眾會來學校運動，看到「三角錐掛在籃球網上」的畫面，大家都很傻眼。經查是幾名畢業校友的惡作劇，為了避免「破窗效應」，有更多的設備還到不當使用和破壞，所以今天有找到當事人，提醒他們這是不對的行為，並要求必須回校勞動服務。這幾名校友也認錯，會到學校勞動服務清潔校園。

校方說，這也是教育的過程，並在校園貼上「歡迎運動、禁止破壞公物」的告示。

高雄市

延伸閱讀

NBA／詹姆斯、戴維斯休兵 籃網板凳火力四射轟垮湖人

NBA／籃網禁區陷人才荒！傳小柯瑞等3名射手成交易籌碼

NBA／厄文轟40分白搭 籃網不敵活塞又傷兩大將

NBA／厄文渴望續留籃網 有資格獲4年2億美元鉅約

相關新聞

傻眼！三角錐倒扣校園籃網 惡作劇青少年罰勞動服務

高雄市小港國中校園球場對外開放，近日發生有青少年把交通三角錐當籃球投籃，橘色三角椎就掛在籃網上，柱子上的防撞泡棉也被割破...

苗栗中小學聯合運動會登場 近2000名選手同場競技

苗栗縣中小學聯合運動會上午在縣立體育場開幕，近2000名選手同場競技，各級民代、鄉鎮市長紛紛到場為選手加油打氣，這次競賽...

小學生做出「咖啡渣貓砂」 入圍教育部環教競賽決賽

彰化縣芬園鄉同安國小六年級學生吳芳妤、蔡妍柔和盧厚安今年以「咖啡渣貓砂」為主題，參加教育部環教實作競賽進入全國決賽，他們...

見學生自行拿三角錐排路線練習 嘉義女中校內畫設機車考照場地

嘉義女中有學生在校內擺三角錐來練習騎機車，教官發現需求，在校內的空地畫設標準機車考照場地，開放借用練習，嘉義區監理所今天...

老舊廁所改建「校校有特色」超美 宜蘭師生愉快上廁所

宜蘭縣政府進行校園老舊廁所改建看見成果，教育處今天在縣務會議報告，從108年起向中央爭取經費改善37所學校、65棟老舊廁...

寒假作業元宵節「猜字謎」9題好燒腦 他苦求高手幫幫忙

過完農曆年緊接著就是元宵節，今年的元宵節在2月5日（日），各地也會陸續舉辦相關活動，例如吃湯圓、賞花燈或是猜燈謎。近日有一名小朋友的寒假作業就是動動腦，考考能否猜出九個題目的「猜字謎」作業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。