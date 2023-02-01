高師大新春團拜摸彩 教職員搶答新春隨堂考

高雄師範大學昨在和平校區活動中心演藝廳舉行「新春團拜摸彩」活動，由校長吳連賞主持。「高師大學堂-新春隨堂考」有獎徵答，與會人員熱烈搶答。

高師大新春團拜安排精彩演出，「澄光舞蹈團」帶動炒熱氣氛，校長吳連賞、副校長王政彥及廖本煌，向在場教職員工及退休同仁拜年。還有高師大愛樂合唱團；教授李翠玉及芭蕾舞團的花之圓舞曲；院長林晉士及學員團隊的將進酒吟詩；教師黃久娟與朱泳達的民歌合唱等。

高師大表示，今年在校務顧問、校友、企業友人及校內主管熱情贊助下，摸彩品非常豐富，有50吋4K電視機、洗衣機、吸塵器、普洱茶、電磁爐、黑陶瓷鍋、紅酒禮盒、餐劵、禮劵及紅包等多達320份，金額超過50萬元。未中獎者則可獲得「兔如其來」餐劵，幾乎是人人有獎。人事室主任張麗玲加入趣味、創意、互動的「高師大學堂-新春隨堂考」有獎徵答，與會人員熱烈搶答。

活動最終進行「高」、「雄」、「師」、「大」四大獎摸彩，獲獎者經現場唱名3次，須立刻上台說出通關密語：「我愛高師大+吉祥話或對高師大的祝福」，才可獲得最終大獎。吳連賞主動「加碼」，邀請副校長及與會主管共襄盛舉，發年2萬2000元紅包，由事務組江寶珠幸運獨得。