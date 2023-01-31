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南市億載國小學生發揮創意 「碳」索生活大作戰！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
億載國小學生改良UNO卡牌，設計環境教育知識卡牌遊戲，推廣環境知識。記者鄭惠仁／翻攝
億載國小學生改良UNO卡牌，設計環境教育知識卡牌遊戲，推廣環境知識。記者鄭惠仁／翻攝

台南市億載國小高年級學生許宗育、鄭芸依、沈于琳及陳靚庭，利用課餘時間，在老師蔡淑莉、呂旻真的指導下，發揮創意，匯集食、衣、住、行及環境知識，改良UNO卡牌，設計環境教育知識卡牌遊戲，以遊戲化方式推廣環境知識，並取名為「『碳』索生活大作戰！」。

校長林志政表示，4人利用課餘時間到各班宣傳並示範，還舉辦「中高年級環境教育知識卡牌～環境桌遊WON比賽」。由於報名人數超過預期，最後由電腦抽選出32位選手，競賽過程中競爭激烈，歷經幾輪比賽後才分出勝負。

四年級學生蘇裕宸說，減碳內容實用，玩法超有趣，想要借回家玩，未來如有機會，也想加入推廣WON桌遊的團隊，向學長姐多多學習。

陳靚庭說，看到學校師長以及同學們這麼支持，覺得感動又興奮。大家還意猶未盡一直問何時有下一場，希望可以透過這個有趣的桌遊，帶給大家豐富的環境教育小常識。

員鄭芸依表示，比賽時看見勝利隊伍獲勝那一剎驚喜表情，印象深刻，喜歡這種氣氛，從中學到很多，也有滿滿的成就感。

許宗育的媽媽感謝學校的支持，特別是校長還贊助36份小禮物鼓勵孩子們，她說，看見活動辦理的當下，身為家長，是感恩和感動。「透過寓教於樂的方式，讓更多孩子們了解節能減碳的重要，孩子們也確實做到了。」

老師呂旻真說著。

校長林志政表示，孩子們從發想、設計到產出，主動探索的精神值得肯定，也感謝師長的指導和家長的支持，這也是億載國小首次由學生主動發起的競賽活動。透過讓孩子去影響孩子，學長姐給學弟妹樹立非常好的典範，這也是億載國小致力建置的教育環境和氛圍，期待下一次的活動並未來能成為億載國小的優良傳統」。

億載國小學生改良UNO卡牌，設計環境教育知識卡牌遊戲，推廣環境知識。記者鄭惠仁／翻攝
億載國小學生改良UNO卡牌，設計環境教育知識卡牌遊戲，推廣環境知識。記者鄭惠仁／翻攝

桌遊 減碳

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