聽新聞
test
0:00 / 0:00
南市億載國小學生發揮創意 「碳」索生活大作戰！
台南市億載國小高年級學生許宗育、鄭芸依、沈于琳及陳靚庭，利用課餘時間，在老師蔡淑莉、呂旻真的指導下，發揮創意，匯集食、衣、住、行及環境知識，改良UNO卡牌，設計環境教育知識卡牌遊戲，以遊戲化方式推廣環境知識，並取名為「『碳』索生活大作戰！」。
校長林志政表示，4人利用課餘時間到各班宣傳並示範，還舉辦「中高年級環境教育知識卡牌～環境桌遊WON比賽」。由於報名人數超過預期，最後由電腦抽選出32位選手，競賽過程中競爭激烈，歷經幾輪比賽後才分出勝負。
四年級學生蘇裕宸說，減碳內容實用，玩法超有趣，想要借回家玩，未來如有機會，也想加入推廣WON桌遊的團隊，向學長姐多多學習。
陳靚庭說，看到學校師長以及同學們這麼支持，覺得感動又興奮。大家還意猶未盡一直問何時有下一場，希望可以透過這個有趣的桌遊，帶給大家豐富的環境教育小常識。
員鄭芸依表示，比賽時看見勝利隊伍獲勝那一剎驚喜表情，印象深刻，喜歡這種氣氛，從中學到很多，也有滿滿的成就感。
許宗育的媽媽感謝學校的支持，特別是校長還贊助36份小禮物鼓勵孩子們，她說，看見活動辦理的當下，身為家長，是感恩和感動。「透過寓教於樂的方式，讓更多孩子們了解節能減碳的重要，孩子們也確實做到了。」
老師呂旻真說著。
校長林志政表示，孩子們從發想、設計到產出，主動探索的精神值得肯定，也感謝師長的指導和家長的支持，這也是億載國小首次由學生主動發起的競賽活動。透過讓孩子去影響孩子，學長姐給學弟妹樹立非常好的典範，這也是億載國小致力建置的教育環境和氛圍，期待下一次的活動並未來能成為億載國小的優良傳統」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言