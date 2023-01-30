學童手繪300「花卉彩兔」迎春 彷彿走入愛麗絲夢遊仙境
高雄市新上國小300名學童手繪「花卉彩兔」迎春，每隻彩兔有如穿著美麗的花卉外衣，呈現不同風貌，2月28日前在義享時尚購物廣場展出，歡迎民眾前往觀賞。小朋友看到這群超萌的小彩兔，覺得好像走進愛麗絲夢遊仙境裡。
新上國小與學區內的義享時尚購物廣場合作，推出「新春花卉、百兔迎新賀歲展」。有別於以往農曆新春燈展大多都採傳統花燈呈現，今年義享時尚廣場特別邀請了學區小學，榮獲全國藝術教育貢獻獎的新上國小300名學裡一起創作，以「花卉的盛宴」為主題，在兔年造型撲滿上進行設計彩繪，使用壓克力顏料創作，作品充滿孩童的創意與美感。
新上國小校長王彥嵓表示，學校教學著重素養學習，鼓勵師生自生活環境裡取材，觀察社會脈動，將所學在環境裡進行實踐。此次在學區內百貨公司展覽，是關注社區總體營造的一種新型態的展現，百貨公司將展場規畫的非常精緻有趣，夢幻的粉色系殿堂搭配迷人光線，每一隻萌兔有著完全不同的花卉圖案外表與配色，看著觀眾排隊和作品拍照就是令人開心的肯定。
4年級學童林俐彣表示，彩繪兔公仔畫起來並不容易，大家用盡各種巧思，互相交換想法，都畫的很有創意，五彩繽紛，很有年節氣氛！王榆婷說，拿到這隻空白兔時，內心有很多想法要把牠繪成什麼圖案比較好呢？想到主題是花朵，加上自己最喜歡的顏色是粉紅色，所以把小兔子彩繪成粉紅小花兔，看起來很溫暖又幸福。
指導老師劉冠伶、洪照惠全程追蹤紀錄，從拿到兔子素坯與顏料，著手規畫指導，一步步帶領學生完成，小心翼翼裝箱，送到義享時尚購物廣場展覽，並帶領學生實地參與策展和觀賞，希望帶給學生們生命裡美好且重要的藝術參與經驗。
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