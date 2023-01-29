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帶孩子摺毛公鼎、彩繪谿山行旅 故宮寒假兒童活動開跑

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2023故宮寒假兒童活動「海怪國探險記~主題套裝行程」2月8日起登場，將帶領孩子摺出故宮國寶毛公鼎。圖／故宮提供
2023故宮寒假兒童活動「海怪國探險記~主題套裝行程」2月8日起登場，將帶領孩子摺出故宮國寶毛公鼎。圖／故宮提供

孩子也可以摺出故宮國寶毛公鼎、彩繪谿山行旅圖。2023故宮寒假兒童活動「海怪國探險記~主題套裝行程」2月8日起登場，即起開放報名，活動分三大主題，「疊疊山水 #谿山行旅書籤彩繪」、「摺摺稱奇 #毛公鼎摺紙創作」及「紙雕建築師 #故宮立體卡片製作」，分別為4至8歲、7至10歲、10至12歲的學童分齡設計，家長可依孩子年齡或實際學習發展狀況報名參加。

故宮表示，每種主題都包含兒藝中心展廳專人導覽、DIY體驗活動，由專業指導員帶領，引導孩子認識文物、觀察特徵及細節，並透過手作活動，創造與文物的連結。中場活動時間還可包場自由體驗館內各項互動遊戲裝置，含古人品茶AR、文物彩繪掃描投影、數位書畫裝裱、虹橋積木搭造等等，希望讓孩子們過一個充實又難忘的寒假。

●「海怪國探險記~主題套裝行程」報名連結： https://reurl.cc/rZmg8k

2023故宮寒假兒童活動「海怪國探險記~主題套裝行程」2月8日起登場。圖／故宮提供
2023故宮寒假兒童活動「海怪國探險記~主題套裝行程」2月8日起登場。圖／故宮提供

故宮 文物 寒假

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