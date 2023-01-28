學士工程師不識三角函數 李家同：教育應從基本做起

蔡政府斥資251億盼打造太空國家隊，清大榮譽講座教授李家同表示，希望政府知道「從基本做起」的重要性，但可惜曾有工學院教授發現，學生上了大學連最基本的數學證明題都不會寫；工程師居然不識三角函數，我國各種考試常常流於困難度高，卻因遷就考試忽略學生的基本學問，都在在顯示忽略了從基本做起的重要。

李家同在臉書表示，近日看到蔡英文總統表示將打造太空國家隊，希望政府知道，李國鼎、孫運璿時代政府要推動航空事業時，為此成立一家扣件公司，在於飛機扣件絕對不能出錯，即便扣件並非耀眼的成就，但當年政府深知扣件的重要性，代表具備從基本做起的觀念。

他話鋒一轉表示，不僅發展工業要從基本做起，教育更是如此。曾有工學院教授表示，學生到了大學居然忘了畢氏定理，也不會做最基本的證明題；一名科技公司總經理曾向他表示，旗下工程師竟然不識三角函數等中學基本數學知識。

李家同說，我國各種數學考試難度非常高，因此很多老師為了遷就考試而忽略學生的基本學問，英文教學上更是如此，很多學生連最基本的文法都搞不清楚，到了大學英文句子卻錯誤百出，顯示教育界忽略了從基本做起的重要性。

李家同也指出，近期地方政府耗資12億修棒球場，可見地方相當富有，但地方政府卻沒有注意游泳池和健身房等可讓孩子們鍛鍊身體的建設；也未在各地充實圖書館館藏，鄉下圖書館的藏書實在很少。

李家同呼籲，台灣有時會羨慕先進國家的科技，如將人類送入太空或登陸月球，卻往往忽略了先進國家均重視基本實力，譬如具備眾多在物理、化學、數學等方面有深厚的基礎的工程師，而且這些國家看重基本工業技術，好大喜功會使一個國家虛有其表，還是應該從基本做起。