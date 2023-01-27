快訊

內閣改組現任8政委續留 李永得不接文化部長轉任政委

台灣之光 青年作曲家謝惠如獲韋瓦第音樂金獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
青年作曲家謝惠如（左）與嘉義民族管弦樂團團長呂翼雲（右）於水上音樂會首演時謝幕照片。圖／呂翼雲提供
青年作曲家謝惠如（左）與嘉義民族管弦樂團團長呂翼雲（右）於水上音樂會首演時謝幕照片。圖／呂翼雲提供

2022年在義大利舉辦的韋瓦第國際音樂比賽（Vivaldi International Music Competition），台灣青年作曲家謝惠如（Hui-Ju Hannah Hsieh）以嘉義民族管弦樂團委託創作《印象鳶鳴》一曲，於第四季競賽中經過激烈的角逐，榮獲2大獎項，分別為「原創」類別金獎、「民族音樂」類別金獎。謝惠如表示，希望未來不斷創作出更多音樂作品，與更多人產生共鳴，用音樂的力量回饋社會。

謝惠如感謝嘉義民族管弦樂團的委託和信任，並給予極大的空間，讓她為大埔鄉的水上藝術節，創作出主題曲「印象鳶鳴」。同時也期許自己未來能不斷的突破及創作出更多音樂作品，與更多人產生共鳴，並力所能及用音樂的力量回饋社會。

嘉義民族管弦樂團（Chiayi Traditional Orchestra ,CTO）團長呂翼雲表示，民族管弦樂團創團理念之一為「在地連結」，近年積極推動在地的契機之下，2021年偕同作曲家謝惠如及CTO行政團隊到嘉義縣大埔鄉曾文水庫進行田野調查，尋找《印象鳶鳴》創作靈感。並在2022年9月「2022嘉義國樂節」《時光隧道下的兩端V-》閉幕音樂會，由客席指揮李英與嘉義民族管弦樂團在嘉義縣表演藝術中心–演藝廳發表。此曲也是10月第二屆大埔藝術節水上音樂會-鳴響的主題曲。

呂翼雲表示，2023年嘉義民族管弦樂團將帶著更大的抱負與企圖心持續深耕地方，產出屬於嘉義的聲音，從嘉義向外出發，串流不同場域的聲音與文化。CTO近期正在招考樂團團員與專職藝術行政，相關資訊請參閱嘉義民族管弦樂團臉書粉絲專頁、國藝會藝文求才網。

年約30歲謝惠如為苗栗縣後龍人，舊金山藝術大學視覺媒體音樂製作碩士，專精於影視配樂；畢業於台灣文化大學中國音樂學系，主修揚琴，目前為南華大學民族音樂學系作曲兼任講師，並積極從事國樂創作、兒童及流行音樂製作、音樂聲效商標設計及實驗性劇場音樂設計、跨界音樂劇等，合作對象包括「台南樂集」、「高雄市立國樂團」、「嘉義民族管弦樂團」、「Gogoro Deslight - 智能滑板車」及「台灣戲曲學院京劇團-《20虎村》」等。

嘉義民族管弦樂團（Chiayi Traditional Orchestra ,CTO）為嘉義在地團隊於2018年首演創團音樂會，2022年舉辦嘉義國樂節首次結合串連故宮南院與嘉義縣表演藝術中心兩地，舉辦了12場不同類型音樂會、工作坊、講座及市集活動。樂團每年9月固定於嘉義縣表演藝術中心演藝廳演出時光隧道下的兩端系列音樂會，並於2022年受邀竹塹國樂節至新竹演出，2023年計畫前往金門與金門國樂團聯合演出，樂團已進行籌劃2023嘉義國樂節中，相關資訊及將露出。

大埔藝術節，水上音樂會。圖／呂翼雲提供
大埔藝術節，水上音樂會。圖／呂翼雲提供
大埔藝術節，水上音樂會。圖／呂翼雲提供
大埔藝術節，水上音樂會。圖／呂翼雲提供
獲獎曲目「印象鳶鳴」2022嘉義國樂節於嘉義縣表演藝術中心發表演出照片。圖／呂翼雲提供
獲獎曲目「印象鳶鳴」2022嘉義國樂節於嘉義縣表演藝術中心發表演出照片。圖／呂翼雲提供
韋瓦第國際音樂比賽（Vivaldi International Music Competition）官網上公告謝惠如得獎訊息。圖／呂翼雲提供
韋瓦第國際音樂比賽（Vivaldi International Music Competition）官網上公告謝惠如得獎訊息。圖／呂翼雲提供

嘉義 樂團 國樂

延伸閱讀

賞李花如賞雪景 嘉義瑞里科子林李花爆開景緻壯觀

嘉義港口宮青農擲11聖筊獲轎車 甜蜜說要用來做這件事

嘉義單身男女拋繡球 女站高空機拋繡球、男生爭搶險跌

嘉義清晨5艘波特船雲林外海翻覆 海空搜索5人平安獲救

相關新聞

台中8月18日起新規定 中小學50公尺內禁設夾娃娃機店

坊間夾娃娃機店林立，台中市政府制定「台中市自助選物販賣業管理自治條例」，規定業者提供的商品須符合相關規定，法制局強調，今...

國小設計創意「新上線金圓券」贈教師 13800代表一生發

政府拍板全民普發現金6000元還沒領到，高雄市左營區新上國小就結合輕軌線，自行研發了創意「新上線金圓券」，新春期間相當火...

台灣之光 青年作曲家謝惠如獲韋瓦第音樂金獎

2022年在義大利舉辦的韋瓦第國際音樂比賽（Vivaldi International Music Competitio...

南台灣最大校園攝影棚展創意送祝福 嘉市蘭潭國小賀歲迎春

嘉義市蘭潭國小發揮創意，結合校內綠幕攝影棚與媒體素養教育課程，向世界傳遞來自嘉義市的溫暖祝賀，推出由師生與嘉義市國際教育...

光華國中分散式美術資優班 學生多元視角關注人類議題

高雄市光華國中在今年全國美展高雄市初賽表現精彩，作品融入世界重要議題，學生用畫筆關注垃圾對大海帶來的汙染，並畫出烏俄戰爭...

竹北嘉豐國小地停工程獲中央補助 估明年8月完工

為解決竹北六家地區停車位不足問題，新竹縣府配合嘉豐國小新建工程，在學校興建地下立體停車場，高達2億多元的興建經費原本由縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。