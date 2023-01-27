台灣之光 青年作曲家謝惠如獲韋瓦第音樂金獎
2022年在義大利舉辦的韋瓦第國際音樂比賽（Vivaldi International Music Competition），台灣青年作曲家謝惠如（Hui-Ju Hannah Hsieh）以嘉義民族管弦樂團委託創作《印象鳶鳴》一曲，於第四季競賽中經過激烈的角逐，榮獲2大獎項，分別為「原創」類別金獎、「民族音樂」類別金獎。謝惠如表示，希望未來不斷創作出更多音樂作品，與更多人產生共鳴，用音樂的力量回饋社會。
謝惠如感謝嘉義民族管弦樂團的委託和信任，並給予極大的空間，讓她為大埔鄉的水上藝術節，創作出主題曲「印象鳶鳴」。同時也期許自己未來能不斷的突破及創作出更多音樂作品，與更多人產生共鳴，並力所能及用音樂的力量回饋社會。
嘉義民族管弦樂團（Chiayi Traditional Orchestra ,CTO）團長呂翼雲表示，民族管弦樂團創團理念之一為「在地連結」，近年積極推動在地的契機之下，2021年偕同作曲家謝惠如及CTO行政團隊到嘉義縣大埔鄉曾文水庫進行田野調查，尋找《印象鳶鳴》創作靈感。並在2022年9月「2022嘉義國樂節」《時光隧道下的兩端V-》閉幕音樂會，由客席指揮李英與嘉義民族管弦樂團在嘉義縣表演藝術中心–演藝廳發表。此曲也是10月第二屆大埔藝術節水上音樂會-鳴響的主題曲。
呂翼雲表示，2023年嘉義民族管弦樂團將帶著更大的抱負與企圖心持續深耕地方，產出屬於嘉義的聲音，從嘉義向外出發，串流不同場域的聲音與文化。CTO近期正在招考樂團團員與專職藝術行政，相關資訊請參閱嘉義民族管弦樂團臉書粉絲專頁、國藝會藝文求才網。
年約30歲謝惠如為苗栗縣後龍人，舊金山藝術大學視覺媒體音樂製作碩士，專精於影視配樂；畢業於台灣文化大學中國音樂學系，主修揚琴，目前為南華大學民族音樂學系作曲兼任講師，並積極從事國樂創作、兒童及流行音樂製作、音樂聲效商標設計及實驗性劇場音樂設計、跨界音樂劇等，合作對象包括「台南樂集」、「高雄市立國樂團」、「嘉義民族管弦樂團」、「Gogoro Deslight - 智能滑板車」及「台灣戲曲學院京劇團-《20虎村》」等。
嘉義民族管弦樂團（Chiayi Traditional Orchestra ,CTO）為嘉義在地團隊於2018年首演創團音樂會，2022年舉辦嘉義國樂節首次結合串連故宮南院與嘉義縣表演藝術中心兩地，舉辦了12場不同類型音樂會、工作坊、講座及市集活動。樂團每年9月固定於嘉義縣表演藝術中心演藝廳演出時光隧道下的兩端系列音樂會，並於2022年受邀竹塹國樂節至新竹演出，2023年計畫前往金門與金門國樂團聯合演出，樂團已進行籌劃2023嘉義國樂節中，相關資訊及將露出。
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