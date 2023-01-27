台灣之光 青年作曲家謝惠如獲韋瓦第音樂金獎

2022年在義大利舉辦的韋瓦第國際音樂比賽（Vivaldi International Music Competition），台灣青年作曲家謝惠如（Hui-Ju Hannah Hsieh）以嘉義民族管弦樂團委託創作《印象鳶鳴》一曲，於第四季競賽中經過激烈的角逐，榮獲2大獎項，分別為「原創」類別金獎、「民族音樂」類別金獎。謝惠如表示，希望未來不斷創作出更多音樂作品，與更多人產生共鳴，用音樂的力量回饋社會。

謝惠如感謝嘉義民族管弦樂團的委託和信任，並給予極大的空間，讓她為大埔鄉的水上藝術節，創作出主題曲「印象鳶鳴」。同時也期許自己未來能不斷的突破及創作出更多音樂作品，與更多人產生共鳴，並力所能及用音樂的力量回饋社會。

嘉義民族管弦樂團（Chiayi Traditional Orchestra ,CTO）團長呂翼雲表示，民族管弦樂團創團理念之一為「在地連結」，近年積極推動在地的契機之下，2021年偕同作曲家謝惠如及CTO行政團隊到嘉義縣大埔鄉曾文水庫進行田野調查，尋找《印象鳶鳴》創作靈感。並在2022年9月「2022嘉義國樂節」《時光隧道下的兩端V-》閉幕音樂會，由客席指揮李英與嘉義民族管弦樂團在嘉義縣表演藝術中心–演藝廳發表。此曲也是10月第二屆大埔藝術節水上音樂會-鳴響的主題曲。

呂翼雲表示，2023年嘉義民族管弦樂團將帶著更大的抱負與企圖心持續深耕地方，產出屬於嘉義的聲音，從嘉義向外出發，串流不同場域的聲音與文化。CTO近期正在招考樂團團員與專職藝術行政，相關資訊請參閱嘉義民族管弦樂團臉書粉絲專頁、國藝會藝文求才網。

年約30歲謝惠如為苗栗縣後龍人，舊金山藝術大學視覺媒體音樂製作碩士，專精於影視配樂；畢業於台灣文化大學中國音樂學系，主修揚琴，目前為南華大學民族音樂學系作曲兼任講師，並積極從事國樂創作、兒童及流行音樂製作、音樂聲效商標設計及實驗性劇場音樂設計、跨界音樂劇等，合作對象包括「台南樂集」、「高雄市立國樂團」、「嘉義民族管弦樂團」、「Gogoro Deslight - 智能滑板車」及「台灣戲曲學院京劇團-《20虎村》」等。