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高科大土木系慶60年 發起成立千萬獎學金傳愛

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國立高雄科技大學土木系迎創系60周年，發起成立千人千萬獎學金行動，期建立系友相互提攜，「善」的循環。 圖／翻攝自高科大土木系官網
國立高雄科技大學土木系迎創系60周年，發起成立千人千萬獎學金行動，期建立系友相互提攜，「善」的循環。 圖／翻攝自高科大土木系官網

國立高雄科技大學土木工程系紀念創系60周年，最近發起「千人千萬獎學金」活動，揪集師生、系友、系友之友共襄盛舉，已有174人並列共同發起人。這筆獎學金將用於急難救助，協助中低收入貧困學子及獎勵優秀學生，更鼓勵學弟妹日後事業有成，回頭提攜學弟妹，建立「善」的循環。

高雄科大土木系迎接創系60年，發出徵集令徵求「千人千萬獎學金活動」共同發起人，今年元月9日通過籌備會後，高科大「土木人」陸續響應。

原始發起人高科大土木系教授沈茂松表示，系主任郭文田請他構思土木系60周年慶紀念活動，他與系友商議後，決定發起成立千人千萬獎學金活動，第一時間，經營合瑲營造公司的系友蕭林美鳳；和洋國際開發公司的系友楊金仁等都熱情捐輸。

國立高雄科技大學前身是高雄應用科技大學、高雄工專，是南部地區培育土木技術人的的搖籃，不少系友在營建相關行業頭角崢嶸，表現優異。建築業獲感動，包括皇苑建設董事長郭敏能，都捐款共襄盛舉。

沈茂松表示，這項獎學金活動，除獎助土木系學弟妹精進學業外，也考慮將學長、姊在職場上，遵循「宏、毅、精、勤」校訓，辛勤打拚的奮鬥史彙整成紀念專集，永久掛在土木系網站，為高科大「土木人」立下標竿。

這項活動預訂在2月11日「土木系60周年校園大辦桌」活動後啟動，為期一年，獎學金由系友會幹部代表與教師代表共同成立管理委員會掌管申請作業，每年校慶日發放。

高雄科技大學 周年慶 幹部

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