南台灣最大校園攝影棚展創意送祝福 嘉市蘭潭國小賀歲迎春

嘉義市蘭潭國小發揮創意，結合校內綠幕攝影棚與媒體素養教育課程，向世界傳遞來自嘉義市的溫暖祝賀，推出由師生與嘉義市國際教育培力團的各校校長擔綱拍攝的賀歲影片，以國台客英4種語言向全世界祝賀新春。

校長邱榮輝表示，國際行動力中心是南台灣校園中最大的虛擬攝影棚，不僅是幫助學生突破疫情下時空限制的利器，更是讓學生與國外姐妹校同學交流時更加得心應手的幫手。

為突破疫情帶來的國際交流限制，並培養孩子們的媒體素養，蘭潭國小建置放眼南台灣國小校園最大的綠幕虛擬攝影棚，近一學期以來引入專業的業界影音師資、開設講座邀請紀錄片導演，並成立「小小導播社」讓中高年級學生體驗影音製播過程。

隨著學期結束，蘭潭國小師生也應景推出別出心裁的賀歲片，由校內全國語文競賽閩南語情境演說優等的選手及小市長2名高年級生錄製賀歲短片，以充滿年味的影片驗收一學期以來學習的豐碩成果。

校長邱榮輝表示，在攝影棚輔助下，不僅可以透過圖片、影片等輔助讓學生交流時更加「有聲有色」，去年度與美國猶他州的黑山脊小學（Black Ridge Elementary School）學生分享交流的過程中，蘭潭國小的學生們以圖片、影片對台灣「夜市文化」的生動說明，更是讓遠在地球另一端的美國小學生們也聽得津津有味、目不轉睛。

專業影音攝影師同時擔任蘭潭國小「小小導播社」社團講師的余信賢表示，未來是多媒體影音的世界，過去一學期以來帶領孩子們認識器材、播報等各項影音製播過程，更曾結合蘭潭國小深耕天文的特色，製作「NASA宣布雙小行星改道測試成功」影音新聞。很高興在過程中感受到學生們對於多媒體製作的學習熱情，也期待這些不亞於首都台北的教育資源及設備，能幫助孩子們更快速與科技接軌，在心中種下對於影音創作的種子。