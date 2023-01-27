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南台灣最大校園攝影棚展創意送祝福 嘉市蘭潭國小賀歲迎春

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
校長們體驗綠幕攝影棚。圖／嘉義市政府提供
校長們體驗綠幕攝影棚。圖／嘉義市政府提供

嘉義蘭潭國小發揮創意，結合校內綠幕攝影棚與媒體素養教育課程，向世界傳遞來自嘉義市的溫暖祝賀，推出由師生與嘉義市國際教育培力團的各校校長擔綱拍攝的賀歲影片，以國台客英4種語言向全世界祝賀新春。

校長邱榮輝表示，國際行動力中心是南台灣校園中最大的虛擬攝影棚，不僅是幫助學生突破疫情下時空限制的利器，更是讓學生與國外姐妹校同學交流時更加得心應手的幫手。

為突破疫情帶來的國際交流限制，並培養孩子們的媒體素養，蘭潭國小建置放眼南台灣國小校園最大的綠幕虛擬攝影棚，近一學期以來引入專業的業界影音師資、開設講座邀請紀錄片導演，並成立「小小導播社」讓中高年級學生體驗影音製播過程。

隨著學期結束，蘭潭國小師生也應景推出別出心裁的賀歲片，由校內全國語文競賽閩南語情境演說優等的選手及小市長2名高年級生錄製賀歲短片，以充滿年味的影片驗收一學期以來學習的豐碩成果。

校長邱榮輝表示，在攝影棚輔助下，不僅可以透過圖片、影片等輔助讓學生交流時更加「有聲有色」，去年度與美國猶他州的黑山脊小學（Black Ridge Elementary School）學生分享交流的過程中，蘭潭國小的學生們以圖片、影片對台灣「夜市文化」的生動說明，更是讓遠在地球另一端的美國小學生們也聽得津津有味、目不轉睛。

專業影音攝影師同時擔任蘭潭國小「小小導播社」社團講師的余信賢表示，未來是多媒體影音的世界，過去一學期以來帶領孩子們認識器材、播報等各項影音製播過程，更曾結合蘭潭國小深耕天文的特色，製作「NASA宣布雙小行星改道測試成功」影音新聞。很高興在過程中感受到學生們對於多媒體製作的學習熱情，也期待這些不亞於首都台北的教育資源及設備，能幫助孩子們更快速與科技接軌，在心中種下對於影音創作的種子。

校長邱榮輝表示，將新科技引入校園的過程並不容易，但很高興看到透過一學期以來與專業影音師資的合作，以及系列講座讓學生們對媒體識讀和製播過程有更深一層的認識。也期待未來繼續實踐嘉義市教育發展綱領的四大願景「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」，透過科技拓展孩子們的國際視野，以更創新的方式，讓孩子們體驗、交流更豐富的人文。

學生體驗綠幕虛擬攝影棚。圖／嘉義市政府提供
學生體驗綠幕虛擬攝影棚。圖／嘉義市政府提供
學生結合天文特色製播新聞。圖／嘉義市政府提供
學生結合天文特色製播新聞。圖／嘉義市政府提供
號稱南台灣最大的校園攝影棚，裡面設備齊全。圖／嘉義市政府提供
號稱南台灣最大的校園攝影棚，裡面設備齊全。圖／嘉義市政府提供
學生體驗綠幕虛擬攝影棚。圖／嘉義市政府提供
學生體驗綠幕虛擬攝影棚。圖／嘉義市政府提供
校長們體驗綠幕攝影棚。圖／嘉義市政府提供
校長們體驗綠幕攝影棚。圖／嘉義市政府提供
號稱南台灣最大的校園攝影棚，裡面設備齊全。圖／嘉義市政府提供
號稱南台灣最大的校園攝影棚，裡面設備齊全。圖／嘉義市政府提供
學生結合天文特色製播新聞。圖／嘉義市政府提供
學生結合天文特色製播新聞。圖／嘉義市政府提供
充滿年未的賀歲影片開頭。圖／嘉義市政府提供
充滿年未的賀歲影片開頭。圖／嘉義市政府提供

蘭潭 嘉義

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