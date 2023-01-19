害國小2學童喝餿湯 力行國小營養午餐供應商2月13日續供餐

台北市營養午餐廠商上將食品公司日前出包，害力行國小2名學童喝到餿湯。廠商缺失改善經衛生局稽查合格及學校會議通過後，力行國小今天宣布，廠商將在2月13日恢復供餐。

負責供應台北市力行國小營養午餐的上將食品公司，去年底把在室溫放置超過2天的湯品重新送上餐車，造成2名一年級學童喝下餿湯，遭教育局開罰新台幣2萬6000元、暫停供餐，並被衛生局依食安法開罰12萬元。

力行國小今天透過通知單向家長表示，學校昨天召開午餐供應會議，檢視上將食品所提的午餐製程配送與餐具回收標準作業流程、員工教育訓練計畫，再參酌期末午餐滿意度問卷調查結果，決議讓上將食品從2月13日、開學起恢復供餐。

通知單指出，衛生局已實地複查，上將食品也提出4項改善方式，包含規定廚師烹煮湯品時清點湯桶數目並貼上日期封條、設置製程配送與餐具回收作業管制點、邀請專家學者就送餐流程風險管理及食物中毒防治進行員工訓練等。

衛生局食藥科長陳怡婷向中央社記者說明，這起事件爆發後，衛生局前往現場稽查發現上將食品有烹調區管路汙漬、未確認產品品質及運輸管制未有防止交叉污染措施3項缺失，16日複查時確認均已改善，未來將持續每個月稽查一次。

通知單並列出6點學校策進作為，包含建立餐桶回收紀錄、請廠商於湯桶黏貼日期標籤封條、午餐督導人員加強巡檢、廚房新進人員應受一定時數教育訓練等。

力行國小在通知單上強調，此次午餐異常事件的影響將列入往後午餐供應商評選重要參考，學校會持續嚴謹督導午餐相關事宜，確保供膳品質與衛生安全。