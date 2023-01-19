國小學童學布藝 製作討喜「玉兔迎春新氣象紅包袋」
迎接癸卯兔年，高雄市鹽埕區忠孝國小學生結合布藝，製作「玉兔迎春新氣象紅包袋」，造型討喜，符合年節幸福氣氛，讓大家愛不釋手。
鹽埕區忠孝國小布藝團隊教師范美芳、蔡憶文，為學童精心設計製作「玉兔迎春新氣象」紅包袋。這些布紅包有別於ㄧ般紙製材質，是由兼具細緻度、光澤感、柔觸感的精梳棉布料縫製而成，亮紅色、明黃的布料，搭配金色絲線的歡喜兔、招財貓、年有魚的圖樣，讓農曆春節歡樂氣息洋溢校園。
主任楊志偉指出，忠孝國小的校訂布藝課程，規畫學生從一年級開始實施。低年級從認識布料、針線盒開始，中年級進入手工針線縫。組長楊雅婷和布藝團隊成員用心經營，落實素養導向的教學，把知識、能力和態度整合運用在情境化、脈絡化的布藝學習過程，讓孩子發揮巧思與創意，將布藝變成各種實用生活用品。
111學年度起培養四年級小朋友的手眼腳協調的能力，讓他們踩著縫紉機，縫製出大小不同的信封型手持袋，並將雕有自己姓名的雷雕名牌，一針一線縫在袋子外側留下自己專屬作品。學童完成這份獨一無二的作品時，都非常有成就感。葉子榕要將做好的袋子要拿來裝小卡片，許景甯覺得可以用來收納充電線。
學童徐尚恩說，將信封型手持袋換上可愛的玉兔圖案衣裳，就是樣式別緻的紅包袋，這個紅包袋可以裝下我今年收到的所有紅包，不但實用且不用擔心跟別人「撞包」。
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