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鼻頭國小學生到各機關獻藝 表達感恩與祝福

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區鼻頭國小歲末感恩之旅活動，小朋友帶著自己苦練多時的樂器，到公家機關，吹奏組曲和唱跳英文歌曲。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區鼻頭國小歲末感恩之旅活動，小朋友帶著自己苦練多時的樂器，到公家機關，吹奏組曲和唱跳英文歌曲。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區鼻頭國小歷年來的傳統歲末感恩之旅活動，風雨無阻，今(18)日小朋友帶著自己苦練多時的樂器，一進入到公家機關，便開始吹奏組曲和唱跳英文歌曲，讓平時看起來嚴肅的機關部門，瞬間變得歡樂許多。

鼻頭國小師生今天到瑞芳地區公家機關，受到哥哥姐姐們的熱烈歡迎，準備各式糖果餅乾等小禮物，感恩之旅除了認識瑞芳區默默付出的公家單位，也關懷社區的獨居老人，學習感恩與付出。

瑞芳市區的公家機關有消防隊，警察局，地戶政，區公所，全校師生都一一到訪獻上祝福，這些機關的哥哥姐姐們也都熱情招待，拿出糖果餅乾回贈給小朋友們，小朋友都好開心，心中更是滿滿的感謝。

鼻頭國小校長李延昌說，鼻頭國小歲末到公家機關表達感謝和祝福，已經行之有年，今天中午更有企業贊助經費，讓學校帶孩子吃牛排學習西餐禮儀，希望孩子們學習付出與感恩，希望藉由活動，將推行超過二十年的走動式關懷感恩活動延續下去，培養孩子們優良品格，懂得珍惜身邊每個人的付出與奉獻。

瑞芳 糖果 獨居老人

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