清代道署遺構上的永福國小 台南歷史街區秘境亮相了

台南市中西區永福國小北棟校舍重建工程，因施工中挖到歷史遺構，經停工並重新發包，歷經5年今天落成啟用，大樓1樓保留挖到的「清代道署遺構」文化遺址，設置開放式遺構古蹟展示館，也是國內學校少見的教育風情。

「清代道署」位於永福國小現址，而清代道署後院的「斐亭聽濤」曾是台灣八景，但隨著時代環境變遷，道署建築淹沒在永福國小北棟校舍下。由於北棟校舍老舊，2017年拆除，2018年初重建，但施工中挖到清代道署遺構，終讓文化界期待已久的歷史重現，卻也影響施工，經兩年停工，變更設計後重新發包，保留遺構，並設置遺構古蹟展示館，預定今年間完工，而新大樓「永澄樓」今天落成啟用。

市長黃偉哲表示，永福國小創設於民國4年，為歷史悠久的學校。為了提供學校師生更完善的教學環境，新校舍「永澄樓」耗資約1.9億，透過劉木賢建築師事務所的巧思設計及偉基營造的優質施工，展現了校園建築新風貌，共計32間教室，內含多功能演藝廳及嶄新圖書館。

教育局長鄭新輝表示，永澄樓完工後，永福國小將邁向全新的里程碑，期盼楊校長持續領導團隊，持續擴充與充實各項教育資源與設備外，也積極提升教師專業能力，迎接未來科技與雙語教育的挑戰，讓永福國小再創高峰，與整個社區共締輝煌，營造優質教育環境。

校長楊淑晏表示，永福國小20年來歷經3次老舊校舍拆除重建，永澄樓的完工也完成最後一塊拼圖，她說，未來學校部分課程也會融入道署遺構歷史，讓該場址與教學情境相結合，鑒往知來，融貫古今，提供永福國小師生嶄新且兼具在地文化與歷史傳承的優質學習場域。

永澄樓北側小巷因新校舍的重建，加上遺構古蹟展示館以開放式呈現，為小巷風情加分，現有兩家民宿，巷道旁有一塊面積186.5平方公尺的校有地，學校正與一旁民宿業者洽談，希望由業者認養，闢為小花園，也營造歷史街區另塊秘境。