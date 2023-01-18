新北中山國中自主學習研發社 預探學習方式及職涯發展

升學及職涯探索常讓不少學生感到迷惘，尤其是剛步入少年的國中階段，常會帶給自身壓力，新北近年力推自主學習課堂，在廣受學生好評後，更有學校升級為「自主學習研發社」，跨領域教師以更豐富實作帶領學生思考，學生可利用社課及課後時間探討自身真正感興趣的議題。

不少學生進入國中後，面對升學壓力，開始在學習上不知所措，包含對於如何有效率的系統性學習，以及探索未來興趣，若在都不清楚的情況下，不只學習成效大減，未來在高中分組及大學選校系時也會跟志趣不合。

新北教育局指出，新北目前在七年級有自主學習課程，不過不少學生覺得還不夠，還想再更加精進，因此有學校就創辦「自主學習研發社」，其中就規模及成效來看，又以中山國中最具指標性。

中山國中教務主任彭怡婷分享，不少國小畢業生升學後，發現國中學科變多，難度也變高許多，在時間管理等學習方法上碰到困難，再加上108課綱強調素養導向、重視學生所學與生活結合，因此有了自主學習課程。

彭怡婷表示，自主學習研發社則是更加進一步強調實作，八年級學生在下課後，老師夠過各種創新教學方式引導學生思考，主題也更加多元化，像社會學科中公民與歷史等，從議題面向去思考，並連結到現實社會生活中及國際上類似情況，比如是否要保留升旗制度，從過去歷史脈絡及各方觀點統整，所以這會是跨領域知識整合，學校各領域老師也組成團隊一同探討及備課。

中山國中提到，另外也有老師蘇怡蘭、林京霈透過桌遊設計，幫助學生認識SDGs議題，啟動學生發想生活行動方案，產生具體行動以專題探究。彭怡婷補充，108課綱上路兩年，主要也是因為七年級課程廣受好評，回饋不錯，因此才決定在本學年升級為社團，讓課程更加完整，已經有不少上過課的學生認為這對未來升學及職涯探索頗有幫助。

八年級學生鄧雨柔分享，自己最重視的議題為消弭不平等，透過社團課程，學習更多專題探究技巧，來因應解決日常與人相處時感受到社會中的不平等觀念。社團學生潘語彤則說，自己對優質教育議題很感興趣，希望藉社團課程學習更多分析與思考的能力，能在不同議題中統整和歸納重點，思考議題核心與需要做的改變與行動是什麼。