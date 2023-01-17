宜蘭羅東幼兒園小農夫愛心稻米 捐贈義賣金助長輩
宜蘭羅東鎮立幼兒園推動食農教育，去年2月讓小朋友們種稻，收成400多斤有機米，義賣所得52210元，全數捐贈給感恩基金會承辦羅東鎮養護所。羅東鎮立幼兒園今天把剩餘的稻米製作成愛心米香，邀請去年種稻的畢業生回母校共享團圓飯。
鎮長吳秋齡表示，感謝好天氣讓大家可以在藍天下吃團圓飯，肯定羅東幼兒園推行食農教育結合公益，小朋友不但能了解食物得來不易，也願意貢獻力量照顧老人家。
園長林淑玲說，去年起推動食農教育，孩子們2月種稻、8月曬穀，期間感謝已故吳換義老先生無償借出土地，簡火順、吳逢春老先生指導協助，這次從育苗開始，讓孩子從頭到尾親手種稻，向農委會爭取到50萬元補助，有望以後每年推動。
羅東幼兒園義賣剩餘稻米，邀請「1021嘣米香」許智傑、施惠萍夫妻，協助製作愛心等形狀的米香，送給畢業的學生，感謝他們去年的辛苦耕耘，一起在學校中庭圍爐吃火鍋，見證義賣款項的捐贈儀式。
許智傑說，他10年前環島時遭遇颱風，機緣巧合之下留在宜蘭，以外地人的角色思考如何發展「嘣米香」產業，於是決定與愛心公益結合，走遍宜蘭各個國小與幼兒園，推動食農教育，「原來只打算待3、4年，沒想到一轉眼10年就過去了」，之後也會繼續努力。
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