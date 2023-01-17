北中南六明星高中成立高爾夫聯盟 象徵台灣精神

台北市成功高中、新竹高中、台中二中、台南一中及高雄中學，去年都創校百年，首度串聯「台灣五中，世紀春風」共同慶祝，並發表教育宣言，加上台中一中，發起籌組「台灣百年六中高校高爾夫聯盟」，2月14日將共同簽署聯盟成立宣言，3月18日舉辦邀請賽，延續榮光與情誼，也是台灣精神的象徵。

台南一中校長廖財固表示，6所高中雖不是台灣創立最早的中學，也大多是日治時期的二中，但1919年起陸續發布的日台共學政策下，終於能夠在1922年於北中南成立提供台灣子弟就讀的中學，不需再遠赴日本，是日治時期台灣中等教育的一個重要里程碑。

而1915年由霧峰林家等台灣仕紳募資捐地成立的台中中學校，也就是現在的台中一中，是全台第一所專為台籍子弟創辦的中學，這六中在台灣中學教育史上可說是台灣精神的象徵；同時六中校友在各領域都有傑出優秀的表現，也常是各行各業的好夥伴，共同為台灣在世界努力。因此發起籌組「台灣百年六中高校高爾夫聯盟」，延續百年校慶的榮光與情誼，讓六中校友透過此平台更加緊密連結，未來能夠發揮更大的影響力，不僅回饋母校，更對台灣與世界做出更大貢獻。

廖財固說， 為了將台灣精神發揚光大、凝聚六中校友力量，結合公益理念，除創辦台灣百年六中高校高爾夫聯盟，3月18日由台南一中在南一高爾夫鄉村俱樂部主辦首屆台灣百年六中高校公益高爾夫邀請賽，除了將競逐優勝獎盃，保留1年的榮譽，更結合公益，在各洞設計競賽及募款活動，並於活動當日設置捐款箱，所得善款將全數捐給兩個弱勢與教育團體，也藉此拋磚引玉，讓弱勢團體得到更多關注，也讓大愛能夠不斷延續，台灣更加美好。