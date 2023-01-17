桃園國中學生奮學獲普仁獎 捐獎學金：幫助更需要的人

桃園國中9年級黃浩翔上個月獲得靈鷲山「小太陽」桃園區普仁獎，頒獎典禮上看到腦麻不良於行的另一名得獎者，需要拄著助行器才能勉強行走，心中不捨，在父親鼓勵下當天就說要捐出他的獎學金給對方。

黃浩翔也是本屆全國普仁獎60位得主之一，3月12日將出席在新北市舉辦的全國普仁獎頒獎典禮。靈鷲山得知他捐出地區表揚的獎學金後，日前到學校表示感謝，他謙稱只是盡微薄力量幫助比他更需要幫助的人，捐出獎學金，讓愛的力量、善的循環，溫暖蔓延社會各角落。

黃浩翔的父母親健康不佳，父親曾告訴他有可能在他讀高中就會離開，他雖然難過，也只能忍住淚水盡早學習獨立。導師蔡玉玲問他怎能如此堅強？他輕描淡寫「不希望把悲傷帶給同學」，要勇敢承擔悲傷。

他最敬佩的人是爸爸，平日諄諄教誨都謹記在心。父親獲得善人捐心臟，換心後奇蹟活至今日，一直非常感恩，希望取之於社會、用之於社會，當爸爸提議捐出獎學金，他爽快答應，希望能對得起普仁這個獎，期盼善念可以持續擴散。

校方說，黃浩翔濃眉大眼個性獨立，平常在家幫忙摺衣服、整理環境，每天最早到校，協助保管教室鑰匙。喜愛數理的他，相當有想法，有感宇宙大而神祕，希望有朝一日成為科學家，進入美國國家航空暨太空總署工作，求學階段努力充實自己，課餘時間悠遊電子、電機領域，上網自學程式設計，特別喜歡涉獵相關領域的書籍。

蔡玉玲說，黃浩翔國中3年都擔任班上的資訊股長，工程師爸爸房間的書如數家珍，生科老師教的電路學班上只有他懂，於是化身小老師上台講解，幫同學加課，常常看他拿一本厚厚的數學題庫瘋狂演練，樂在其中。媽媽教會他西洋棋，黃浩翔不但帶動班上同學一起動腦，也常上網找網友對弈，認識國外同好，無形中英語實力提升不少。