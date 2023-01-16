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土木工程與藝術相遇 義守大學生化身壁畫師彩繪校園

聯合報／ 記者王慧瑛林品君／高雄即時報導
高雄在地景點與海洋特色呈現在義守大學工學院走廊，以視覺語言傳遞工程永續概念。圖／義守大學提供
高雄在地景點與海洋特色呈現在義守大學工學院走廊，以視覺語言傳遞工程永續概念。圖／義守大學提供

義守大學土木工程學系將人文與藝術素養注入土木工程專業，開設「永續工程壁畫工作坊」，邀藝術家許殷豪帶領土木系11名學生彩繪校園牆壁，感性與理性相遇，巧妙地將高雄市眾多知名地標與城市生態特色融合於畫作中。

參與「永續工程壁畫工作坊」的土木系學生，過去都沒有學過繪畫，他們投注近2個月時間，先從課程指導紮根學習，接著再一筆一畫勾勒出線條之美，在許殷豪帶領下，發揮巧思將永續議題與高雄在地景點與特色融入創作，包含流行音樂中心、港埠大樓、大港橋、輕軌、木棉花及五色鳥等，一躍成為牆上主角。

色彩繽紛的彩繪牆，每個構圖都深具巧思，其中，最讓許殷豪滿意的是此次創作中，畫了一名女性土木工程師，呈現高雄為海洋首都的形象，藉由高雄元素的鏈結，希望讓年輕世代從畫作認識自己腳下的土地。

土木系學生白淮澧說，第一次對著牆面創作，因為無法拿捏力道，手會不自覺發抖，經過不斷練習才漸入佳境愈畫愈順手，很感謝學校安排工作坊，讓自身專業可與藝術結合，還能在學校牆上留下畫作，是個永生難忘的經驗。

看見師生們嘔心瀝血之作成為裝飾校園一角，義守大學校長陳振遠也直呼很有意義，他表示，義守大學從2018年推動「跨域創新、競逐全球」教育理念，就是希望培育出多樣化人才，此次土木系的學生將專業融合在藝術的世界中，這就是跨域學習所激盪出的火花，陳振遠笑著對參與創作的同學說，未來成家立業後，歡迎帶著孩子回到母校看看當年的創作。

土木系主任翁誌煌說，土木工程不能只會建造房子，更要從認同土地與自然生態共存作為開始，才能建造具有人味的作品，並達到永續目的。義守大學過去為了響應零碳經濟，土木系師生團隊與所屬集團事業體合作，將煉鋼過程產生的爐碴廢棄物再利用，應用於海綿道路舖設上，儲水、降溫又能呼吸，又同時達到循環經濟效果，義大醫院前的道路就是實際成果之一。

土木系學生發揮巧思，展現對校園及土地的情感。圖／義守大學提供
土木系學生發揮巧思，展現對校園及土地的情感。圖／義守大學提供
義守大學土木系走出一條理性與感性兼具的路，從藝術培養認同土地的情感。圖／義守大學提供
義守大學土木系走出一條理性與感性兼具的路，從藝術培養認同土地的情感。圖／義守大學提供

義守大學 畫作

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