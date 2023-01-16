土木工程與藝術相遇 義守大學生化身壁畫師彩繪校園

義守大學土木工程學系將人文與藝術素養注入土木工程專業，開設「永續工程壁畫工作坊」，邀藝術家許殷豪帶領土木系11名學生彩繪校園牆壁，感性與理性相遇，巧妙地將高雄市眾多知名地標與城市生態特色融合於畫作中。

參與「永續工程壁畫工作坊」的土木系學生，過去都沒有學過繪畫，他們投注近2個月時間，先從課程指導紮根學習，接著再一筆一畫勾勒出線條之美，在許殷豪帶領下，發揮巧思將永續議題與高雄在地景點與特色融入創作，包含流行音樂中心、港埠大樓、大港橋、輕軌、木棉花及五色鳥等，一躍成為牆上主角。

色彩繽紛的彩繪牆，每個構圖都深具巧思，其中，最讓許殷豪滿意的是此次創作中，畫了一名女性土木工程師，呈現高雄為海洋首都的形象，藉由高雄元素的鏈結，希望讓年輕世代從畫作認識自己腳下的土地。

土木系學生白淮澧說，第一次對著牆面創作，因為無法拿捏力道，手會不自覺發抖，經過不斷練習才漸入佳境愈畫愈順手，很感謝學校安排工作坊，讓自身專業可與藝術結合，還能在學校牆上留下畫作，是個永生難忘的經驗。

看見師生們嘔心瀝血之作成為裝飾校園一角，義守大學校長陳振遠也直呼很有意義，他表示，義守大學從2018年推動「跨域創新、競逐全球」教育理念，就是希望培育出多樣化人才，此次土木系的學生將專業融合在藝術的世界中，這就是跨域學習所激盪出的火花，陳振遠笑著對參與創作的同學說，未來成家立業後，歡迎帶著孩子回到母校看看當年的創作。