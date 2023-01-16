竹市國小奧林匹亞科學競賽 學童化身小創客

新竹市國小奧林匹亞科學競賽今於青草湖國小展開，本屆共計28校45隊268名選手同場競賽，分為科學創意組8隊及科學遊戲組37隊。

「科學創意組」於現場完成創作，挑戰團隊合作能力；「科學遊戲組」共有8個關卡，學生得依當時的各種狀況隨機應變，希望藉由製作過程突破自我，除了提升學習能力，也增進學生對科學的敏感度及研發能力。

教育處長童鳳嬌表示，這次競賽結合綠能議題，將永續環保概念結合競賽題目，不僅能培養珍惜愛物的價值觀，更透過闖關設計，訓練團隊合作能力；竹市長年致力於推廣科普教育，透過每年辦理國小及國中奧林匹亞科學競賽，將科學融入生活當中，讓孩子能透過實作將所學知識活用於生活中。

教育處表示，這屆比賽由青草湖國小攜手清華大學數理教育研究所，及敏實科技大學智慧製造工程系共同辦理，「動手玩科學」是競賽核心主軸，透過發現問題、思考解決策略過程，深化學生科學素養及團隊合作精神，培養創意發想及理論應用的能力。

教育處指出，由敏實科大設計的科學遊戲組共有八個關卡，第一至第五關有「不倒翁」、「搭建101高塔」、「酸、鹼顏色秀」、「以杯取珠」、「反重力懸浮」，六至八關為驚喜關，參賽選手現場才會知道闖關內容，每項關卡各有特色，設計發想為日常生活常見的自然原理。

青草湖國小校長周雯娟表示，這次科學創意組主題是「綠能家園」，期待學生能跳脫舊有窠臼及框架發揮創意，並透過綠能議題，培養永續生態的素養。

青草湖國小五年級學生許甯淵說，每個遊戲關卡都好特別，且充滿創意與驚喜，印象最深刻的是「新竹科技101，搭建101高塔」，將A4紙張任意剪裁後，看誰能疊出最高的高塔，且過程中不可使用任何黏膠或支撐物，必須站立30秒以上。