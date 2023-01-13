百年芳榮米廠研發創意香米餅 新品發表捐贈百年小學

台南後壁芳榮米廠與北田食品以益全香白米與糙米研發新商品「無米樂香米餅」，今天捐贈在地百年小學菁寮國小與幼兒園師生每人一包，鼓勵學生吃好米，傳承米食文化。

芳榮米廠公關經理、菁寮國小校友張美雪表示，為紮根稻米文化的優良傳統，以及推廣創新米食文化，捐贈菁寮國小學生創意香米餅100包，讓學生認識稻米產品的多樣性，也能品嘗優質好米製作的餅乾，

菁寮國小校長顏百鴻表示，米食是生活中主要的食物，而「種米體驗」與「米食品嘗」是學校推廣稻米文化的主軸，讓食米觀念從小扎根，傳承傳統優良文化，感謝百年米廠提供百年小校創新研發的香米餅，讓學生能看到傳統稻米的華麗轉身，成為另一種創意商品，豐富孩子的味蕾與視野。

芳榮米廠表示，剛推出的香米餅有兩種內餡，分別是香蛋黃和濃芝麻的口味，今天起到台南後壁菁寮老街、後壁農會及芳榮米廠就能買到。