中華醫大烘焙技能養成班今結訓 26學員製作伴手禮義賣

中華醫事科大承辦失業者職業訓練烘焙技能養成班今天結訓，26名學員展示麵包、蛋糕等中西式烘焙美食點心，更集體製作50份伴手禮義賣，所得捐給學校作為弱勢學生助學金，幫助弱勢並回饋師長在培訓過程中傾囊相授烘焙技能，讓他們未來就業充滿信心。

烘焙技能養成課程設計包含麵包、蛋糕、餅乾、中式點心及健康在地烘焙產品製作實作，也安排學習伴手禮盒設計。特別是順應近年健康高纖飲食趨勢，如何應用米穀粉在烘焙產品製作也納入實作，讓學員了解米穀粉應用於烘焙產品的特性及如何製作米穀粉烘焙點心。

學員經360小時訓練，結訓典禮成果展製作數十種各式麵包、蛋糕、餅乾、中式點心和組合禮盒，呈現技能學習成果。為感謝學校承辦訓練班以及授課老師們傳授各式烘焙技能，學員結訓前夕趕製50份組合式烘焙點心伴手禮義賣，所得12500元在結訓典禮捐贈給中華醫大作為弱勢學生助學金，副校長洪明權代表接受。

洪明權代表校方對學員們的義舉表達感謝，也讚揚他們的暖心義舉為弱勢孩子點燃愛與希望。

養成班由市政府勞工局職訓就服中心委託中華醫大餐旅管理系承辦。計畫主持人副教授陳南吟表示，為讓學員們專業知識與實務並進，邀請系上老師及資深的業界烘焙老師聯手授課指導，以系上專業硬體設施作為學員技能研習的練習場，讓每位學員在完訓時皆能具備進入職場所需烘焙產品製作能力，順利進入職場就業，未來更將輔導學員參加烘焙食品丙級麵包考照，儲備就業與創業的基礎能量。