營養午餐界的米其林「菜色曝光」！網暴動：想轉學 從沒吃過

【文：武美齡】

你知道孩子每天在校的營養午餐菜色嗎？一位老師分享近日校園出現極品料理，照片一出引起廣大網友暴動，甚至有其他老師分享教書30年來，營養午餐沒吃過這道料理，網友表示「根本是營養午餐界的米其林」！

資深國中美術老師蔡詩芸，常在粉絲團中分享校園生活點滴，近日她貼出校內營養午餐的照片引起網友暴動！因為從小吃到大的營養午餐，幾乎從未出現過這道料理。

蔡詩芸老師分享近日學校午餐出現美味的鮮蝦，從照片中可以發現這天的肉類不但有蝦還有雞腿、搭配辣炒年糕，堪稱海陸大餐，讓她笑回「所以瘦不了」。此外，她也發現似乎有些孩子不會剝蝦殼，還好有幾位主動幫忙剝殼的暖系同學，讓大家都能順利享用鮮美的餐點。

校園營養午餐出現鮮美的蔥蒜鮮蝦，讓網友驚呼蝦子怎麼這麼大尾。（圖片來源／​蔡詩芸愛塗鴉FB）

營養午餐雙主菜，蝦、雞腿再搭配辣炒年糕，堪稱海陸大餐（圖片來源／​蔡詩芸愛塗鴉FB）

網友們看到這超豐盛的營養午餐組合，不禁紛紛留言讚嘆：「午餐好澎湃，我想轉學」、「好讚的菜色啊！貴校是營養午餐界的米其林啊」、「真的很懷疑你們的廚工是不是總舖師來著餒」、「天啊！蝦子怎麼這麼大尾」、「太狂了！別人午餐總不讓人失望」、「我在國中待了近三十年，沒聽過營養午餐有蝦子，只有蝦皮蝦米」。

不過，也有其他網友分享為何營養午餐較少出現蝦類的原因：「很多孩子都有對甲殼類過敏，所以大多午餐廠商都不會提供蝦子」、「我們班學生對蝦過敏，有蝦那天，他午餐就少一道菜」、「我們週三也吃蝦子，小一老師當場傻眼，很多小孩都不會剝」、「我們縣的營養午餐是不用錢的，所以沒出現過這些高檔的食材」。

校園食材登陸平台 營養午餐大公開

若家長想知道孩子每日的營養午餐菜單，教育部推出「校園食材登陸平台」，可依照縣市、學校一一查詢每日菜色，並詳細列出營養價值及熱量等資料，提供爸媽們參考。

從北到南一起來看看國小的營養午餐「主食及主菜」內容，北部以台北市信義區博愛國小為例，這天有孩子喜歡的義大利麵及鹹酥雞。

桃園南門國小則推出日式烏龍麵搭配可樂雞腿。

中部的南投長福國小，這天除了有雙主菜：鐵板雞丁和鹹酥石斑魚，飯後還可以來杯蘋果牛乳。

鹿港新興國小同樣推出雙主菜：照燒魚柳、蜜汁翅腿。

高雄美濃國小，這天可以吃到香噴噴的豆瓣蒸鱈魚、螞蟻上樹，餐後再來杯鮮奶補充滿滿營養。

屏東力里國小，有下飯的糖醋雞丁、客家小炒，水果則搭配了讓孩子們垂涎三尺的草莓。

另外外島澎湖的馬公國小有熱騰騰的咖哩雞，比較特別的是附餐提供了菠蘿麵包。

想知道你家孩子今天營養午餐吃什麼嗎？家長不妨到「校園食材登陸平台」網站一探究竟，按下「進階查詢」就能秒知。