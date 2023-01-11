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台北老牌新民小學 雙語十年成招牌

聯合報／ 教育事業部
新民小學校長饒邦安表揚獲2022年康軒卓越杯全國數學競試得獎學生。圖／新民小學提供
新民小學校長饒邦安表揚獲2022年康軒卓越杯全國數學競試得獎學生。圖／新民小學提供

因應「2030雙語國家政策發展藍圖」，不少小學近幾年才開始著手雙語教育，有67年歷史的台北私立新民小學跑得快，10年前便開始推展，如今己有16班雙語班，更成為辦學招牌。

新民小學校長饒邦安表示，新民從2013年推動雙語教育，至今全校16班雙語班，每周有16節英語課，授課方式採外籍教師的英語會話，搭配本國英師的文法課程，加上校內塑造的全英語學習環境，學生畢業前幾乎都能取得「英國劍橋國際英語認證分級測驗」證書，每年平均約100人通過KET、PET（相當於全民英檢中級以上）鑑定，甚至是通過FCE（全民英檢中高級以上，可申請國外大學）。

他說，現在的家長重視教育品質，期望子女有競爭力與國際移動力，新民的雙語教育有助培養吸取英文資訊的能力，提升未來競爭力

饒邦安強調，「除了雙語，新民也注重各科均衡發展」，近幾年台北市基本學力檢測國語、數學、英文的成績，新民的學生獲「高級」比率及平均答對率都高於台北市及大安區的平均數，其中英文成績獲「進階級」者近6成，完全沒有未達基礎級的學生。另在「2022年康軒卓越杯全國數學暨閱讀競賽」中，五年級詹杰叡獲得第1名、六年級朱祐均獲得第2名，還有不少學生獲得金質、銀質、銅質等獎項。

饒邦安表示，因為新民學子的整體表現優異、均質，許多明星中學新民納入招生熱門學校。

新民小學去年聖誕節舉辦送愛心鞋盒至弱勢團體活動，外籍教師協助將數百個鞋盒裝箱載往育幼院。圖／新民小學提供
新民小學去年聖誕節舉辦送愛心鞋盒至弱勢團體活動，外籍教師協助將數百個鞋盒裝箱載往育幼院。圖／新民小學提供
新民小學校長饒邦安（中）表揚獲2022年康軒卓越杯全國數學競試五年級第一名的詹杰叡（右）及六年級第二名的朱祐均（左）。圖／新民小學提供
新民小學校長饒邦安（中）表揚獲2022年康軒卓越杯全國數學競試五年級第一名的詹杰叡（右）及六年級第二名的朱祐均（左）。圖／新民小學提供
北市新民小學榮獲劍橋英檢績優學校，每年學生考試通過率皆在9成以上。圖／新民小學提供
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雙語教育 英文 小學

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